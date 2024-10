Regionali 2024, Marabello (Indipendenza): “Nessuna tutela legale per la Polizia Locale da parte del Governo Meloni”

Liguria. “Come è noto, è stata approvata la tutela legale per il personale delle forze dell’ordine dello Stato ma sono stati dimenticati i miei colleghi della polizia locale italiana che ogni giorno incrementano gli standard di sicurezza delle città”. Fabrizio Marabello, Sovrintendente Capo di Polizia Locale e candidato alle elezioni regionali con il Movimento Indipendenza nei collegi di Savona e di Genova, interviene “al fine di estendere questo istituto di tutela al personale della Polizia Locale”.

“Social e testate giornalistiche sono state inondati da articoli e dichiarazioni di esponenti politici (in primis Fratelli d’Italia) sull’approvazione di un emendamento al DDL Sicurezza che introduce ‘Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco’. Infatti, il 10 luglio scorso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento che offre maggiori garanzie e tutele al personale del comparto sicurezza. L’articolo in questione, approvato in legge, darà garanzia di tutela legale agli operatori di polizia per fatti inerenti al servizio. La norma dispone una somma complessiva non superiore ai diecimila euro per ogni fase del procedimento penale, ossia indagini preliminari, udienza, dibattimento, secondo e terzo grado di giudizio. Potrebbero quindi essere anticipati sino a cinquanta mila euro di spese legali”.

“Il fatto grave che emerge da una lettura del provvedimento e che questa tutela non è stata prevista per il personale della Polizia Locale. Non si può non ignorare l’ennesimo schiaffo nei confronti della categoria per il quale sembra che ci si ricordi solo ed esclusivamente quando si devono aumentare le mansioni per incrementare i livelli di sicurezza urbana. Ancora una volta, gli operatori di polizia locale impegnati nelle loro delicate funzioni di polizia giudiziaria e ausiliari di pubblica sicurezza vengono dimenticati e abbandonati al loro destino. Questo è inaccettabile”.