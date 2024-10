Regionali 2024, Lessi (Pd): “Norme più forti e controlli per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso”

Savona. “Rafforzare le norme, ma soprattutto i controlli per garantire la sicurezza sul lavoro in Liguria, prevenendo tragedie e promuovendo un ambiente lavorativo sicuro e dignitoso per tutti i cittadini”. E’ ciò che occorre per garantire “sicurezza sul lavoro e lavoro dignitoso” secondo Aurora Lessi, candidata consigliere regionale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andrea Orlando.

“La Liguria deve offrire lavoro stabile e giustamente retribuito. Oggi, molti affrontano precarietà e sottovalutazione. È necessario modernizzare la formazione, garantire salari equi e ridurre la disparità di genere, offrendo pari opportunità a tutte e tutti”.

“Solo così le nuove generazioni potranno costruire un futuro dignitoso nella nostra regione”, conclude.