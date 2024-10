Regionali 2024, ecco il programma del Pcl: “In difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, contro il capitalismo e lo sfruttamento”

Liguria. “Portiamo in questa campagna elettorale lo stesso programma per cui ci battiamo in ogni lotta: un programma di difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, contro il capitalismo e lo sfruttamento. Da sempre in solidarietà con l’oppresso popolo palestinese”. Così il Partito Comunista dei Lavoratori, che parteciperà alle elezioni regionali con il candidato presidente Marco Ferrando, presenta il suo programma elettorale.

“Ci contrapponiamo a tutti gli schieramenti padronali: le destre e il centrosinistra. La vittoria delle destre, capeggiate dalla postfascista Giorgia Meloni è il prodotto della politica padronale del PD che ha spinto milioni di persone di sinistra verso l’astensione. Siamo distinti da altri partiti della sinistra (Avs, Rifondazione) che si sono più volte compromessi nei governi di centro sinistra votando ad esempio la precarizzazione del lavoro. Siamo l’unica presenza al voto coerentemente internazionalista, contro tutti gli imperialismi vecchi e nuovi. La nostra patria sono gli sfruttati, quale che sia il colore della loro pelle e la loro nazione”.

“In ogni lotta costruiamo un ponte tra gli obiettivi immediati e questa prospettiva di rivoluzione: l’unica che può davvero cambiare le cose. In Liguria le diverse amministrazioni regionali hanno governato contro gli interessi della maggioranza della società. Il calvario della sanità ligure negli ultimi 20 anni è sotto gli occhi di tutti. Il lavoro salariato è sotto botta. La precarietà dilaga in particolare tra i giovani. Mancano centri di aggregazione per gli anziani. La casa è un diritto sempre di più minacciato o negato. L’ambiente è saccheggiato da continue colate di cemento, e ora minacciato da un rigassificatore devastante. Destra e centrosinistra si contendono la rappresentanza di governo dei poteri forti del territorio: armatori , terminalisti, grandi costruttori, grande distribuzione, padroni della sanità privata”.

Il Pcl si presenta “per una sanità interamente pubblica, la ripubblicizzazione delle strutture sanitarie privatizzate, la riapertura di ospedali, reparti, presidi sanitari dismessi, lo stop ai finanziamenti alla sanità privata e il suo assorbimento nel servizio sanitario pubblico. Per la difesa di tutti i posti di lavoro minacciati, un controllo operaio sulle condizioni della sicurezza, la fine della giungla dei subappalti, la regolarizzazione a tempo indeterminato dei precari dipendenti della regione, un salario minimo di almeno 10 euro per tutti i dipendenti regionali e per tutti i dipendenti delle aziende in appalto per la Regione. Per un reale diritto alla casa per lavoratori, studenti, famiglie povere, il blocco degli sfratti per morosità incolpevole, la requisizione degli immobili sfitti delle grandi società immobiliari. Per un massiccio investimento prioritario, sotto controllo pubblico,nelle energie rinnovabili, nel risanamento ambientale, nel riassetto idrogeologico del territorio”.