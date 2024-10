Regionali 2024, Ciangherotti (FI): “Programma di Bucci inno alla concretezza. Infrastrutture, lavoro e vocazione internazionale per la Liguria”

Liguria. “Marco Bucci è il simbolo della politica del fare e dell’orgoglio ligure che ci fa sentire parte di una terra unica al mondo. Il suo programma elettorale è un inno alla concretezza: qui le parole d’ordine sono sostanza e zero chiacchiere”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“La prossima giunta regionale, guidata dal centrodestra, sarà un’amministrazione che guarda al futuro, libera dai veti del ‘partito del no’ che tanto piace a Orlando. Benessere, sviluppo, infrastrutture, blue economy: con Bucci, la Liguria diventerà un luogo dove vivere e lavorare sarà un piacere, e dove vacanza e tempo libero saranno un sogno. Basta con il negativismo del centrosinistra, che vede disastri ovunque. Certo, i problemi ci sono, come in tutte le regioni, e verranno affrontati uno ad uno. Ma è ora di smettere con questa retorica negativa, utile solo a manipolare l’elettorato in un momento delicato come il voto”.

“La Liguria e il ponente savonese meritano una guida capace di guardare al futuro con ottimismo, competenza e pragmatismo. Marco Bucci è la persona giusta, e con il sostegno dei cittadini, sono pronto anche io a mettermi al lavoro per il mio territorio”.