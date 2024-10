Regionali 2024, Ciangherotti (FI): “L’assordante silenzio di Schlein. Fa tappa ad Albenga e non spende nemmeno una parola sull’ospedale”

Albenga. “È proprio vero: l’assassino torna sempre sul luogo del delitto. E così ha fatto il Partito Democratico, con la sua segretaria Elly Schlein, che nei giorni scorsi ha fatto tappa ad Albenga. Un ritorno simbolico in una città segnata dalla disastrosa gestione sanitaria del passato, targata Burlando-Montaldo, che ha di fatto smantellato il pronto soccorso”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Sabato pomeriggio, in centro ad Albenga, Schlein non ha speso mezza parola per parlare della situazione della sanità albenganese. Dalla segretaria del PD ci si aspettava un chiaro impegno sulla riapertura del pronto soccorso del Santa Maria di Misericordia e sul ritorno del punto nascite all’ospedale Santa Corona, questioni fondamentali per tutto il territorio. Eppure, su questi temi, in casa PD regna il silenzio. Un silenzio imbarazzante, che rivela come il PD di Schlein si esponga basandosi su logiche di campanilismo elettorale e non nell’interesse dei cittadini”.

“È paradossale che sia proprio quel partito, che nel 2012, contro la volontà popolare, ha deciso la chiusura di reparti vitali dell’ospedale di Albenga (come chirurgia, ortopedia, cardiologia e pronto soccorso) a evitare oggi di assumersi le proprie responsabilità. Le scelte di allora hanno lasciato una scia di disagi e gravi conseguenze sulla salute dei cittadini, e ora sembra che il PD preferisca voltare le spalle a quei problemi, piuttosto che affrontarli”.