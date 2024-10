Regionali 2024, Ciangherotti (FI): “Impegno per maternità, famiglia e libertà educativa, per una Liguria che non lascia indietro nessuno”

Albenga. “Il mio impegno per la Liguria e in particolare per la provincia di Savona è profondamente radicato nei valori cristiani in cui da sempre mi riconosco. Mi candido alla carica di consigliere regionale convinto di poter portare il mio contributo su tre temi per me fondamentali”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“In primo luogo, il mio impegno è da sempre rivolto alla valorizzazione della cultura della vita. Riconoscere l’importanza del supporto alla maternità e affrontare con dignità il delicato tema del fine vita deve diventare una priorità per chi si candida a rivestire un ruolo istituzionale”.

“Inoltre, sono un grande sostenitore della libertà educativa. Credo fortemente nell’importanza di investire nelle scuole paritarie e nelle attività parascolastiche, che svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire l’abbandono scolastico e il disagio giovanile. Ogni bambino e ragazzo merita di crescere in un ambiente che non solo favorisca la sua formazione, ma che rispetti e incoraggi i valori più sani”.

“Infine, intendo dare voce alle famiglie savonesi in difficoltà. La politica deve essere in grado di rispondere alle sfide connesse alla disabilità, alla disoccupazione e al diritto a una casa dignitosa. La vera misura di una società giusta si trova nella cura e nell’attenzione che riserviamo ai più vulnerabili. Insieme, se i cittadini savonesi mi daranno la loro fiducia, possiamo costruire una Liguria che protegge la vita e non lascia indietro nessuno”.