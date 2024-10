Regionali 2024, Chiaffittella (Indipendenza): “Lotta al disagio giovanile attuando il progetto In divenire: una delle nostre priorità”

Liguria. “Se governeremo la Regione Liguria saremo pronti ad accogliere l’appello dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria di attivare strutture di psicologia in ogni azienda sanitaria ligure e ospedaliera, per i troppi casi di disagio mentale ancora non individuati e quindi non trattati”. Lo dichiara Davide Chiaffitella, giovane candidato con il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno nel collegio di Savona e provincia.

“Dopo la devastante esperienza del confinamento durante la cosiddetta ‘pandemia’ le persone e soprattutto i giovani hanno sempre più bisogno di benessere e della salute mentale.

In Liguria la situazione non è certo delle migliori e i dati parlano chiaro: due adulti su tre soffrono di ansia e depressione con tassi superiori alla media nazionale, con disagio mentale in continua crescita tra i giovani e gli anziani. E la spesa per antidepressivi è cresciuta di 1,6 milioni dal 2017 al 2021. A farne soprattutto le spese di questa situazione sono i giovani, diventati sempre più aggressivi e insofferenti”.

“In Italia – prosegue Chiaffitella – è in forte crescita il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati né in percorsi di istruzione e/o formazione, né in un’attività lavorativa. In Liguria questo dato risulta in aumento ed è passato dal 17,7% del 2019 al 19,6% del 2021. In concomitanza con i dati scolastici, vanno riportati gli effetti psicologici della ‘reclusione forzata’ durante il terrorismo pseudo-pandemico sui giovani, tra cui è da segnalare un allarmante aumento di accessi al pronto soccorso e di ricoveri di ragazzi e ragazze in stato di sofferenza psicologica acuto. Nel 34% dei giovani tra i 18 e i 25 anni è stato registrato un aumento del 24% dei disagi e problemi psicologici (ansia, calo umorale, chiusura emotiva, rabbia, aggressività)”.

“È importante attuare subito il progetto ‘In Divenire’ – dichiara Chiaffitella – che ha come capofila Anci-UPI Liguria e che associa tre Province liguri, ossia Savona, Imperia e La Spezia e ha come partner il Forum Ligure del Terzo Settore insieme a tre Istituti scolastici superiori Ruffini di Imperia, Mazzini da Vinci di Savona e Cardarelli della Spezia. Un progetto pensato per dare una risposta attiva al disagio giovanile anche tramite la prevenzione attraverso incontri con gli psicologi e gli adolescenti selezionati per stimolare e valorizzare le loro capacità e attitudini e la promozione di attività laboratoriali di tipo ludico ricreative, teatrali, cinematografiche e musicali per avvicinare i giovani alle attività culturali, favorendone la partecipazione attiva sul territorio e limitando i rischi derivanti dall’esclusione sociale”. conclude Chiaffitella.

“Nel contesto culturale come in quello politico, i giovani liguri devono essere la prima linea del cambiamento – aggiunge Nicola Colosimo, Responsabile Nazionale della componente giovanile del Movimento Indipendenza -, pronti a cambiare il modo di fare politica e disposti a combattere chi li tratta solo come strumenti elettorali. Le istituzioni devono tornare al servizio degli studenti, dei giovani lavoratori, dei precari e dei disoccupati. I giovani siano la controparte al sistema e siano al servizio della pace e della giustizia sociale”.