Regionali 2024, ancora due giorni di sfida a distanza per Bucci e Orlando: rush finale tra incontri pubblici e frecciate

Liguria. Campagna elettorale per le regionali agli sgoccioli: a partire dalla mezzanotte di tra venerdì e sabato, infatti, il silenzio calerà sui candidati e dall’alba di domenica i liguri saranno chiamati al voto. Da dieci giorni è vietato pubblicare i sondaggi, ma tutte le rilevazioni diffuse nelle scorse settimane hanno indicato che tra Marco Bucci e Andrea Orlando, front runner del centrodestra e del centrosinistra, il divario è minimo e la sfida è realmente aperta come non accadeva da anni in questa regione. E così ogni voto conquistato, ogni elettore strappato all’astensionismo può diventare decisivo per determinare l’esito.

Ancora per questi due giorni Bucci e Orlando hanno una fitta agenda di appuntamenti in diverse località della Liguria. L’attesa però è tutta per venerdì 25 ottobre, ultima giornata di campagna elettorale che vedrà confluire a Genova tutti i big della politica nazionale: per il centrodestra la premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) coi vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia); per il centrosinistra i leader Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Angelo Bonelli (Verdi) e Carlo Calenda (Azione). A dire il vero ne mancherà uno, Matteo Renzi (Italia Viva), escluso dalla coalizione in extremis, poco prima di presentare le liste.

Il “tridente” di governo celebrerà Marco Bucci alle 16.30 all’auditorium dei Magazzini del Cotone, al riparo dalle intemperie, mentre i vertici dell’opposizione hanno convocato l’evento finale per Andrea Orlando alle 17.30 in piazza Matteotti: la pioggia e soprattutto l’allerta meteo potrebbero costringere a un cambio di programma di cui al momento non si conoscono dettagli. Il maltempo, tra l’altro, incombe pure sul voto del 27-28 ottobre, in un quadro previsionale di grande incertezza che oggi Arpal dovrebbe chiarire almeno in parte.

Nel frattempo continua lo scontro sui grandi temi che dividono le due coalizioni: dalle grandi opere alla sanità passando sempre per l’inchiesta per corruzione che ha travolto la Regione. Dopo giorni di polemiche per una frase di Bucci sulla mafia in Liguria (“Non me ne frega niente, se lo dice lo deve dimostrare, sennò vuol dire che è disonesto”, aveva risposto durante un’intervista a Repubblica riferendosi a Orlando), ieri è arrivato l’endorsement del Capitano Ultimo, l’ex generale dei carabinieri che arrestò il boss Totò Riina: “Quello che mi piace del sindaco Bucci è il suo modo civico di affrontare la politica che è risolvere i problemi della gente. Rivedo in lui molto di Iole Santelli, vedo questa voglia di contrapporsi ai prepotenti, ai violenti, alle mafie, senza ergersi a super uomo“.

Pure il candidato del centrosinistra ha incassato un appoggio di alto livello, quello di Nicolas Schmit, già commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, che in un video ha detto: “La Liguria e i suoi cittadini si meritano un governo capace, proiettato verso il futuro e con un chiaro progetto progressista. Andrea, sei la persona giusta per guidare questo cambiamento. In bocca al lupo a te e alla tua coalizione”. E poi, a proposito di sicurezza, ha espresso un’idea per l’eventuale futura giunta: “Il prefetto Franco Gabrielli è venuto a Genova e ha spiegato quali politiche per la sicurezza mettere in campo per le grandi città. Devo dire che mi piacerebbe averlo nella mia squadra in regione“. E ha rincarato la dose: “Bucci è riuscito a spiegare al prefetto Gabrielli come si contrasta la criminalità, peccato non sia riuscito a farlo nella città che amministra e che è diventata più insicura in questi anni”.

A “rompere” il silenzio elettorale sarà però la puntata di Report sul presunto voto di scambio in Liguria, annunciata dal conduttore Sigfrido Ranucci e prevista in onda nella serata di domenica 27 ottobre, a urne aperte e con mezza giornata di elezioni davanti (si voterà anche lunedì dalle 7.00 alle 15.00). Al momento nessuno dei candidati si è espresso sulla vicenda, ma nell’entourage di Bucci trapelano preoccupazione e disappunto per quella che è ritenuta una scorrettezza in grado di influenzare il voto. Non è escluso, peraltro, che la questione finisca all’attenzione della commissione di vigilanza Rai.