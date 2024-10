Regionali 2024, ad Arnasco il primo incontro pubblico di Giorgio Cangiano: “Il nostro entroterra un gioiello da valorizzare”

Arnasco. Partirà da Arnasco il tour nel ponente ligure del candidato consigliere del centrosinistra Giorgio Cangiano, che sostiene Andrea Orlando in vista delle Elezioni Regionali in Liguria, in programma il 27 e 28 ottobre.

L’appuntamento è per domani sera (9 ottobre), con inizio alle 21, presso la Cooperativa Olivicola di Arnasco.

“Il nostro entroterra è una risorsa inestimabile. Racchiuso tra montagne e mare, è uno dei motivi che rendono unica la nostra regione. Ma, come tutti i gioielli, è un patrimonio da difendere e valorizzare”, ha spiegato Cangiano.

“Nel nostro entroterra natura e tradizione si fondono e offrono paesaggi caratteristici, borghi ricchi di storia e percorsi enogastronomici. Un’ottima ricetta in chiave turistica ma, purtroppo, talvolta questo non basta”, ha proseguito.

“In alcuni casi si registrano difficoltà legate a carenza di strutture adeguate e i piccoli paesi spesso vengono ‘strozzati’ dall’eccessiva burocrazia. Io immagino uno sviluppo turistico che leghi le realtà dell’entroterra alle città costiere”.

Secondo Cangiano, infatti, “un’offerta turistica competitiva nel ponente ligure deve tener conto di tutti gli aspetti, dalla montagna al mare, ed essere in grado di fonderli assieme. Penso a quella che una volta era la Comunità Montana: bisogna prendere il buono da quella esperienza per creare un collegamento tra i Comuni, condividere i problemi e fare rete per favorire la crescita, abbattendo i costi ed evitando lo spopolamento delle aree interne”.

Anche la scelta del luogo dell’incontro non è casuale: “Uno dei punti forza dell’entroterra è l’enogastronomia, tra prodotti a km zero e ricette tradizionali. E la Cooperativa Olivicola di Arnasco, che nel 2024 ha compiuto 40 anni di attività, rappresenta un’eccellenza del settore per la produzione di olio extra vergine: sede ideale per parlare di entroterra e del suo sviluppo”, ha concluso Giorgio Cangiano.

L’incontro successivo si svolgerà poi giovedì 10 ottobre, ad Andora, presso l’Hotel Nello, con inizio alle 18,45.