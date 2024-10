Regionali 2024, a Savona un confronto tra i candidati consiglieri a sostegno di Bucci e Orlando: appuntamento domani presso piazza Pertini

Savona. Un’occasione di confronto in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 e 28 ottobre. Il gruppo “Savona20x30” organizza un dibattito a Savona, presso piazza Pertini, alle ore 16:00 di domani (sabato 5 ottobre) per favorire il coinvolgimento e la partecipazione di indecisi e under 35 in vista della prossima consultazione elettorale.

A confrontarsi saranno i candidati della provincia di Savona delle liste appartenenti alle due principali coalizioni in corsa per le Regionali: per il centrosinistra Jan Casella (Alleanza Verdi e Sinistra), Aurora Lessi (Partito Democratico), Maria Adele Taramasso (Patto Civico Riformista), Stefania Scarone (Movimento 5 Stelle), Ferdinando Molteni (Liguri a testa alta), Giorgio Sogno (Andrea Orlando Presidente).

Per il centrodestra invece saranno presenti Alessandro Bozzano (Vince Liguria), Paolo Rossi (Orgoglio Liguria), Claudia Callandrone (Forza Italia), Matteo Camiciottoli (Lega), Massimo Arecco (Fratelli d’Italia).

Gli interrogativi che verranno posti ai partecipanti al dibattito verteranno principalmente sulle peculiarità e l’impegno personale dei singoli nel momento in cui risultassero eletti in consiglio regionale, ma si concentreranno anche su alcune tematiche percepite come prioritarie per il prossimo futuro (per esempio occupazione giovanile e fuga di cervelli dalla provincia di Savona).

Inoltre ci sarà spazio per le domande raccolte sia dal pubblico presente dal vivo che dagli spettatori connessi tramite i social (l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram di Savona20x30).

Appuntamento dunque domani alle ore 16.00: piazza Pertini è pronta ad ospitare il confronto elettorale tra candidati alle elezioni regionali previste domenica 27 e lunedì 28 ottobre.