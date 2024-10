Regionale, Bozzano: “La candidata Branca si guardi in casa, lungaggini su cantiere Aurelia Bis firmate da M5S”

Liguria. “Lo sa Maria Gabriella Branca, candidata alle regionali con Alleanza Verdi e Sinistra, che sull’Aurelia Bis si è perso anni perché l’allora Ministro Toninelli, del Movimento 5 Stelle, si rifiutò di passare il cantiere al secondo classificato alla gara d’appalto? Perché invece di imputare colpe al sottoscritto, che è stato eletto solo nel settembre del 2020 e cioè dopo due anni di stop del cantiere, la coalizione di centrosinistra non inizia a guardarsi in casa e a farsi qualche esame di coscienza, almeno per imparare dai propri errori e non ripeterli quindi a scapito del territorio”. Lo afferma Alessandro Bozzano, candidato alla carica di consigliere regionale di Vince Liguria – Bucci Presidente.

“Dopo il fallimento della ditta appaltatrice che si aggiudicò i lavori del primo lotto dell’Aurelia Bis, fu infatti l’allora Ministro targato 5 Stelle ad impedire che il cantiere riprendesse celermente, opponendosi al semplice passaggio di consegna alla ditta che si era classificata per seconda – spiega -. Spiace che ancora una volta il centrosinistra strumentalizzi i fatti a proprio vantaggio, imputando lo stop del cantiere a Regione Liguria e più in particolare al sottoscritto. Come tutti sanno bene, dovendo procedere con una nuova gara, per legge i lavori sono dovuti restare fermi in attesa che si risolvesse il contenzioso e in ciò la Regione non aveva voce in capitolo. Il cantiere è quindi ripartito spedito nel maggio 2023, in tempi record rispetto le lungaggini burocratiche, e il nuovo crono programma ha tagliato i temi d’esecuzione di oltre tre mesi, e in tutto ciò sì che Regione Liguria e quindi anche il sottoscritto hanno avuto meriti”.

“L’apertura della strada è prevista per il 2026. Intanto si è da subito iniziato a lavorare alla progettazione del secondo lotto e del terzo, per la connessione tra i porti di Savona e Vado Ligure con l’autostrada e sul ribaltamento del casello di Albisola Superiore. Quando sono stato eletto in Regione, dopo due anni di stop dei lavori dell’Aurelia bis, ho da subito iniziato a seguire da vicino la vicenda, partecipando a tavoli e riunioni in Regione e sul territorio. Il tracciato scelto è frutto di un lavoro di squadra e non di sollecitazioni isolate. Se i Comuni hanno dovuto spingere ulteriormente, è solo perché la situazione precedente, prima del nostro intervento, non stava producendo risultati concreti. Quando dico che “con Bucci la faremo”, non si tratta di promesse vuote. Bucci ha dimostrato con i fatti di saper ottenere risultati. Con Bucci sono sicuro che riusciremo a completare l’Aurelia Bis, un’infrastruttura essenziale per il nostro territorio. Resto invece sempre più dubbioso in merito ai risultati che Orlando e la colazione che lo appoggia potrebbe portare”, conclude Bozzano.