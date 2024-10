Reddito minimo, è scontro Orlando-Rixi: “Stop al lavoro povero”, “Quando era ministro non ha avuto queste idee”

Liguria. “Vogliamo affrontare il tema del lavoro povero in Liguria in due modi, uno attraverso la crescita della presenza dell’industria e una riduzione del ricorso al subappalto, l’altro è quello di non produrlo come soggetti pubblici, quindi di non fare gare e appalti che prevedano una retribuzione al di sotto dei 9 euro orari. Queste due cose possono contribuire a migliorare un po’ la situazione anche se naturalmente ci sono anche altri fattori che incidono”.

Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di una iniziativa presso l’associazione Music For Peace, a Genova, sul tema del salario minimo e sul lavoro con l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico.

“Il ricorso indiscriminato al subappalto che è stato consentito dalla modifica del Codice degli Appalti – ha aggiunto poi Orlando rispondendo ad una domanda sulla sicurezza sul lavoro – voluto da questo Governo aumenta il livello di insicurezza. Nella catena del subappalto il numero degli infortuni è molto più alto degli occupati diretti”.

“Noi lavoreremo contro il ricorso al subappalto e poi bisogna rafforzare il sistema dei controlli. La Regione può fare la propria parte garantendo agli uffici competenti sulla vigilanza sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il pieno degli organici che non c’è da molto tempo”, ha concluso.

Dichiarazioni a cui controbatte Edoardo Rixi, deputato della Lega e viceministro ai Trasporti, da capolista della Lega alle regionali in Liguria a sostegno di Marco Bucci: “Strano come appena due anni fa, da ministro del Lavoro, Andrea Orlando non abbia avuto tutte queste brillanti idee che oggi sembra avere all’improvviso! Dev’essere cambiato qualcosa…”.

Rixi lo ha punzecchiato, come già aveva fatto, accusandolo di non avere inciso abbastanza quando era al governo: “Forse è la stessa bacchetta magica che la sinistra ha scoperto da quando non governa più: oggi hanno tutte le soluzioni pronte e perfette! Peccato le abbiano tenute nascoste quando erano al potere. Curioso, vero”, conclude Rixi.