Rari Nantes Savona, oggi alla Zanelli la prima partita di Champions. Angelini: “Felici di ricominciare, entusiasmo e voglia di giocare”

Savona. “Siamo molto felici di ricominciare dopo 4 mesi e mezzo. Torniamo in vasca per una partita dopo tanto tempo e per questo non saremo prontissimi, ma cercheremo di sopperire con l’entusiasmo e la voglia di giocare“. Queste le parole di Alberto Angelini, allenatore della prima squadra di pallanuoto della Rari Nantes Savona, a poche ore dalla prima partita di champions che vedrà i biancorossi contro gli spagnoli del Sabadell.

La speranza della società, delusa dai pochi abbonamenti, è quella di vedere gli spalti gremiti anche durante le fasi iniziali dei gironi: “I savonesi sono pronti a partecipare a eventi saltuari e perdono nella costanza – dice Angelini -. Noi sappiamo che ai grandi eventi partecipano e pensiamo che la Champions potesse essere un grande evento. E’ una situazione inspiegabile con una squadra al fiore all’occhiello: si è perso senso di comunità. Quando ero giovane c’era una Savona diversa, contenta di ritrovarsi in piscina come poteva essere allo stadio Bacigalupo e ora questa Savona non c’è più, specchio di un cambiamento radicalizzato. Noi facciamo il nostro e proviamo ad arrivare il più possibile agli eventi più seguiti e partecipati”.

Non manca uno sguardo al campionato. La Pro Recco, dopo la “crisi” vissuta quest’estate, si è ripresa e rappresenterà anche per il 2024/2025 il più temibile degli avversari: “Il Recco alla fine è rimasto fortissimo. Noi abbiamo voglia di vincere lo scudetto e fare ancora meglio dello scorso anno, almeno una delle due partite. Ci alleniamo per raggiungere questo obiettivo. Purtroppo con i recchelini rimane una distanza tecnica ed economica siderale con noi, ma anche con le altre squadre del campionato”.

Per l’esordio stagionale della Rari l’appuntamento è questa sera alle 20 alla piscina comunale Zanelli.