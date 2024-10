Rari Nantes Savona, la piscina Zanelli chiusa (almeno) fino a venerdì

La piscina Zanelli sarà chiusa almeno fino a venerdì: questa la disposizione che viene comunicata direttamente dalla Rari Nantes Savona per via dei livelli di allerta meteo per il mal tempo che sta colpendo il nostro comprensorio.

La nota:

Si comunica che, su disposizione del Sindaco di Savona, la piscina comunale “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona resterà chiusa dalle ore 14 di oggi mercoledì 16 ottobre e domani giovedì 17 ottobre, salvo ulteriori proroghe, a causa dell’Allerta Meteo Arancione emanata dalla Protezione Civile. Pertanto tutte le attività per il pubblico e tutti gli allenamenti di oggi mercoledì 16 ottobre e di domani giovedì 17 ottobre sono annullati. Si riaprirà regolarmente venerdì 18 ottobre.