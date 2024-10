Rari Nantes Savona, Champions League. Alla piscina Zanelli passa il Sabadell, Rizzo: “Ci serviva rompere il ghiaccio”

Savona. La Rari Nantes lotta ma alla fine è il Sadabell ad avere la meglio nella prima giornata del girone di Champions League. Una gara probante contro una formazione di livello come quella spagnola, già rodata fisicamente. Coach Alberto Angelini si è detto comunque soddisfatto della prova dei suoi biancorossi: nonostante la condizione non sia ancora ottimale, la Rari è stata sempre in partita fino a quando il massimo vantaggio degli spagnoli di due reti è risultato decisivo.

Dello stesso avviso è stato anche il capitano Valerio Rizzo, che analizza quella che di fatto è stata la prima partita stagionale in un palcoscenico tanto livellato come quello della massima competizione europea: “A noi è servita tantissimo una partita così difficile di Champions League, il livello più alto che c’è, contro un avversario preparatissimo e molto forte che è ormai da anni in Champions. Ci serviva rompere il ghiaccio, è normale non essere ancora in condizione e direi anche addirittura che è giusto non esserlo. Dobbiamo crescere singolarmente e di squadra. Peccato per la sconfitta perché ovviamente tutti quanti ci tengono a far bene e vincere, però bene così: lavorare e andare avanti“.

Anche perché la fase iniziale della stagione è stata particolarmente intensa: “Un periodo di preparazione molto fisica. Piano piano iniziamo a mettere le cose a livello di gioco, individuale e collettivo che è fatto della solita Rari Nantes: grinta, coraggio, nuotate tecniche, ripartenze, cambi di difesa, entusiasmo e di voglia di confrontarsi sempre“. Sul pubblico presente sugli spalti della piscina Zanelli: “Ci serve e c’erano un po’ di persone. Ho visto tante partite e speravo ci fosse un pochino più di coinvolgimento ma, come ho detto a inizio stagione, sta a noi meritarci di portare il grande pubblico in piscina e farlo divertire. Abbiamo iniziato, dobbiamo andare avanti insieme“.

“Noi lavoriamo per arrivare nei momenti decisivi più preparati di quello che eravamo l’anno scorso. Poi per i risultati si vedrà dopo. Noi dobbiamo essere più pronti di quello che eravamo ai grandi appuntamenti“, chiosa il capitano savonese.