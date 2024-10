Quiliano ospita il premio nazionale per la canzone emergente

Quiliano. Giunge alla quattordicesima edizione il “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, un appuntamento tra i più apprezzati a livello nazionale tra i festival dedicati alla musica d’autore. La manifestazione, che si è tenuta per nove anni a Finale Ligure, nella frazione di Varigotti, dopo aver festeggiato il suo decennale a Genova, dal 2021 si è trasferita nella Città di Quiliano e svolgerà la sua prossima edizione venerdì 13 dicembre, al Teatro Nuovo di Valleggia.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari e della Città di Quiliano, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti”.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti provenienti da tutta Italia, verranno selezionati alcuni artisti che si esibiranno dal vivo per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Possono partecipare tutti gli artisti singoli o gruppi musicali i quali inviino entro il 2 Dicembre prossimo una canzone originale, interpretata da loro stessi, di cui siano autori o coautori.

Al vincitore andrà il Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente e la registrazione e mixaggio di un singolo presso il BRX Studio di Milano.

Per il vincitore ci sarà inoltre la possibilità di esibirsi in manifestazioni partner del circuito dei festival gemellati ed al Meeting degli Indipendenti (MEI) di Faenza.

Verranno inoltre assegnati il “Premio della Critica – Targa Massimo Cotto” e il “Premio On-Air”, una promozione basic per un singolo inedito (passaggi radio e diffusione e pubblicazione del comunicato stampa) a cura de L’Altoparlante.

Verrà infine assegnato il “Premio Finale Music Festival” che consiste in un open-act ad un Big della musica italiana all’omonima manifestazione nell’estate 2025.

All’interno della manifestazione viene assegnato anche il prestigioso “Premio Riccardo Mannerini” per il miglior testo, dedicato alla memoria del noto poeta genovese, collaboratore negli anni sessanta dei New Trolls e di Fabrizio De André.

A svolgere la funzione di giurati, sono stati presenti, produttori, musicisti e giornalisti di importanza nazionale.

Come ogni anno l’evento prevede anche l’esibizione e la premiazione di noti artisti del panorama nazionale. Gli ospiti musicali e componenti della giuria saranno annunciati nei prossimi giorni.