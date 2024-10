Punto nascite e sanità, il circolo PD pietrese all’attacco: “Dal centrodestra una presa in giro ai cittadini”

“Il circolo PD di Pietra Ligure e della Valmaremola, esprime stupore e sgomento per le dichiarazioni di alcuni esponenti di centrodestra, impegnati nelle prossime elezioni regionali, riguardanti la nostra sanità provinciale. Proclami roboanti da mettere all’indice per l’incoerenza di chi li ha pronunciati che promettono probabili e imminenti riaperture nel caso di una vittoria quasi certa. Nella fattispecie i due pronto soccorso di Albenga e Cairo e il punto nascite di Pietra Ligure. Ora, se uno piovesse da Marte o da Saturno su questo territorio, non potrebbe fare altro che plaudire a queste lodevoli intenzioni. E chi mai potrebbe essere contrario nel merito? Poi però ci sono i fatti, vengono i cittadini, i comuni mortali che vivono il territorio, che delle cure hanno un grande bisogno e che si scontrano con la realtà quotidianamente”.

Il circolo locale dei Dem si esprime così nell’acceso dibattito in corso sulla sanità savonese, con particolare riferimento all’ospedale Santa Corona e all’Ostetricia e Ginecologia.

“Coloro che per intenderci dovranno sforzarsi per andare a votare (che sarà il vero problema) e che probabilmente porranno spesso questa domanda: se è vero come è vero che questi servizi appena citati, ed è un bene che vengano ripristinati, perché voi stessi o, meglio, la vostra parte politica li ha chiusi? No perché, fino a ieri c’erano loro a governare. Votati per fare meglio e non peggio di chi c’era prima. A meno che Bucci e i suoi seguaci, rappresentino davvero il “New Deal” della politica nostrana, continuando, come già stanno facendo, a rinnegare tutto quello che l’amministrazione Toti ha confezionato in questi 9 anni disastrosi. Rigassificatore in testa”.

“Noi del circolo PD, che la politica la seguiamo con buona memoria e che tanto ci coinvolge, ci ricordiamo benissimo quando invece alcuni degli attuali candidati di centrodestra si sperticavano nel considerare inutile il Pronto Soccorso di Albenga, motivandone anche la sua chiusura facendo così infuriare gli albenganesi, oppure chiedendo che in provincia di Savona ci fosse solo un punto nascite. O addirittura magnificando quelle privatizzazioni che sono poi fallite miseramente. Dichiarazioni che noi ci chiediamo, come possano inserirsi in un contesto elettorale dove invece si promette tutto a tutti in modo così netto ma al contempo sconsiderato”.

“A fronte poi di un buco di bilancio di 230 milioni che l’amministraziine Toti ha lasciato in dote a chi dovrà governare la Liguria. Noi, per la nostra parte, abbiamo chiesto in maniera responsabile e puntuale ai nostri candidati, Andrea Orlando in testa, di non fare promesse azzardate e se, come speriamo, nascerà questo nuovo corso, vorremmo che fosse affrontato il tema in modo serio, discutendo con pragmatismo della sanità che vogliamo per il nostro territorio. Un sistema di cure e di servizi pubblici che possa soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini senza più spostamenti chilometrici, senza liste d’ttesa insormontabili e senza dover ricorrere a servizi sanitari surrogati spesso inaccessibili e do scarsa qualità. Servizi di cui tutti hanno il diritto sacrosanto. Lo dice la costituzione, lo chiede la gente” con clude il circolo PD.