Punto Nascite di Pietra chiuso. Cangiano: “Va riaperto il prima possibile. Basta promesse a vuoto”

Pietra Ligure. “Sono passati quattro anni dalla chiusura del Punto Nascite di Pietra Ligure. Quattro anni di annunci a vuoto, con mamme e neonati privati di un servizio essenziale. Quattro anni in cui la salute di donne e bambini del ponente sono diventati un optional. Basta con le promesse a vuoto. Va riaperto il prima possibile”.

Ad affermarlo, in merito alla chiusura del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona, è il candidato consigliere Giorgio Cangiano, che sostiene Andrea Orlando nella corsa alle Elezioni Regionali 2024, in programma il 27 e 28 ottobre in Liguria.

Sono già diversi gli incontri organizzati da Cangiano sul territorio savonese, ognuno dei quali, fedele al principio “tra la gente, per la gente”, ha offerto interessanti spunti di riflessione e confronto arrivati proprio dalle tante persone presenti.

“Il Punto Nascite e la sua riapertura sono stati sicuramente uno dei temi più dibattuti durante gli incontri, – ha confermato lo stesso candidato consigliere. – Si tratta di un presidio fondamentale, la cui chiusura ha avuto ripercussioni significative sul territorio. Ha portato ad un aumento dei tempi di percorrenza, penalizzando soprattutto le zone più periferiche, e ad una oggettiva diminuzione della qualità della vita. Pensare che in gravidanza la paura del rischio possa superare la gioia del momento è francamente inaccettabile”, ha proseguito Cangiano.

“Tanti, troppi i parti avvenuti in autostrada, in un ponente penalizzato anche in termini di viabilità, con code e i rallentamenti quotidiani, in A10 e sull’Aurelia, che non fanno altro che rendere ancor più complicata e pericolosa la situazione”.

“Dopo l’occupazione temporanea del reparto, finalmente oggi i locali del Punto Nascite di Pietra sono liberi. È il momento di agire. Da una parte c’è chi ha governato la Regione e reitera, ancora una volta, le stesse promesse mai mantenute. Dall’altra c’è Andrea Orlando che, con buonsenso e parole concrete, ha dimostrato di riconosce davvero l’importanza di questo presidio da lui definito ‘fondamentale’. La differenza è evidente. E finalmente abbiamo l’occasione per cambiare davvero le cose”, ha concluso Cangiano.