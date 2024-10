“Punti di svolta nella storia della matematica”: ecco la tre giorni di convegno a Celle

Celle Ligure. “Punti di svolta nella storia della matematica” arriva il convegno nazionale promosso da CelleLab 2 che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre nel centro socio culturale Raffaele Arecco.

“Nelle scuole si parla poco della storia della matematica e invece sapere che esiste una storia della matematica fa comprendere diversi aspetti tra cui per esempio, che la matematica non è sempre uguale a se stessa ,dai tempi di Euclide ad oggi ma ha avuto un’evoluzione incredibile nel tempo. – spiegano gli organizzatori – Incuriosire, motivare ed avvicinare ai matematici come persone e non come supereroi è uno degli obiettivi importanti”.

Il convegno è rivolto ai docenti di ogni ordine grado e ad un pubblico interessato. I relatori, provenienti da diverse università italiane, sono matematici di spicco. Per il programma e l’iscrizione consultare il sito www.cellelab2.it o scrivere un’email a informazioni@cellelab2.it. Il convegno sarà presente sulla Piattaforma Sofia del MIUR. Sono previsti l’esonero dal servizio per i docenti ed il riconoscimento delle ore di aggiornamento. Inviare modulo di iscrizione a corsi@cellelab2.it.