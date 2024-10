Protezione civile, il 13 ottobre nelle piazze liguri torna la campagna “Io non rischio”

Liguria. Torna domenica 13 ottobre in 19 piazze della Liguria “Io non rischio” la campagna che si svolge ogni anno durante la settimana nazionale della Protezione civile.

L’obiettivo è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi. Fondamentale, infatti, è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive.

Coinvolte attivamente centinaia di volontari appartenenti a sezioni locali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, gruppi comunali e associazioni locali.

L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone parteciperà sabato 12 dalle 10 in Prefettura a Spezia all’iniziativa per la settimana nazional della Protezione civile con i tecnici del Dipartimento regionale e di Arpal mentre domenica 13 insieme ai volontari incontrerà i cittadini dalle 10.30 al gazebo presso il Centro commerciale Le Terrazze e alle 12 nel comune di Veppo. “Conoscere il rischio è sapere cosa fare in un momento di emergenza – spiega Giampedrone – significa salvare vite umane che è il nostro compito principale: per questo la diffusione di una cultura di protezione civile nei cittadini è fondamentale, soprattutto in una regione come la Liguria così fragile dal punto di vostra idrogeologico. Questo serve per ogni cittadino, dal più piccolo al più grande: ciascuno deve sapere adottare una serie di comportamenti indispensabili per non rischiare la vita, e conseguentemente non mettere a repentaglio quella degli altri, in caso di emergenza. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti gli uomini e le donne della nostra Protezione civile che oggi, grazie al loro lavoro, è diventata un punto di riferimento e un fiore all’occhiello a livello nazionale, di cui sono davvero orgoglioso”.

Sabato 12 sarà inoltre aperto al pubblico il polo regionale di Villanova d’Albenga, dove i volontari mostreranno risorse, attrezzature e moduli della colonna mobile regionale.

La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Resta aggiornato seguendo l’hashtag #iononrischio2024.

Le piazze di “Io non rischio” in Liguria:

– in provincia di Savona: Savona, Finale Ligure, Albisola Superiore, Boissano

– in provincia di Genova: Genova, Santa Margherita Ligure, Savignone, Moneglia

– in provincia di Imperia: Imperia, Diano Castello, Dolcedo, Sanremo, Taggia

– in provincia della Spezia: La Spezia, Follo, Luni, Portovenere, Santo Stefano Magra, Sarzana

A questa pagina si può visualizzare la mappa interattiva che permette di visualizzare le piazze organizzate con tutte le informazioni (indirizzo, rischi ecc.).