Promozione, Millesimo prima sconfitta: la Sampierdarenese resiste in 10

Sampierdarenese 1 (41′ aut) – Millesimo 0

96’ L’arbitro fischia tre volte! La Sampierdarenese conquista tre punti contro il Millesimo che commette il primo passo falso stagionale. Punteggio finale di 1-0

93’ Il portiere colpisce Conde salito in area colpisce! Sfiora il pareggio l’estremo difensore del Millesimo.

91’ Di Mattia sfiora l’eurogol in rovesciata, ancora niente da fare però per gli ospiti.

90′ Sei di recupero.

89’ Esce Piana per Bove per il Millesimo.

88’ Chiarabini conquista un preziosissimo corner per la Sampierdarenese e carica i suoi compagni.

87’ Entrano La Rosa e Enzi per il Millesimo

85’ Sfiora il gol Cadenasso! Quasi 2-0 per i padroni di casa con Cadenasso che dal limite trova le mani del portiere del Millesimo che manda in corner.

85’ Spinge molto ora il Millesimo che cerca il pari, la Sampierdarenese cerca unita di difendersi.

76’ Esce Costa per Testore nelle file della Sampierdarenese. Esce Ndiaye per Siri nel Millesimo.

75’ Cartellino giallo per Ndiaye a seguito di uno scontro aereo.

75’ Altro colpo di testa per gli ospiti con Facello che non trova però la porta.

73’ Ancora Bogarin, tiro da fuori da cui scaturisce una rimessa laterale pericolosa per il Millesimo.

72’ Traversa di Bogarin! Prova a trovare il pareggio il Millesimo con un’incornata del suo miglior giocatore finora che termina sul legno, sfiorano l’1-1 gli ospiti.

69’ Prova a farsi vedere il Millesimo ma manca di concretezza nei metri finali.

65’ Nonostante l’inferiorità numerica continua a spingere la Sampierdarenese.

62’ Entra Sata per il Millesimo al posto di Di Mattia.

61’ Esce Ferrante per Lamonica per la Sampierdarenese.

60’ Cartellino rosso per la Sampierdarenese! Arriva il secondo giallo per Sarpa che deve abbandonare il terreno di gioco.

56’ Cartellino giallo per De Simone della Sampierdarenese.

52’ Grande azione di Ferrante che si accentra sul destro, si libera di due difensori e prova il destro. Risposta pronta di Conde.

46’ Si riparte! Ha inizio il secondo tempo.

Secondo tempo

45’ + 2 L’arbitro fischia due volte, manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

41’ Gol della Sampierdarenese! Deviazione su calcio d’angolo di un difensore del Millesimo fatale per gli ospiti. 1-0 per i lupi.

36’ Cartellino giallo per Fiorucci della Sampierdarenese.

35’ Gran conclusione di Bogarin neutralizzata da un bellissimo intervento di Bulgarelli che salva i lupi, continuano a spingere gli ospiti.

31’ Piana prova dopo un rimpallo a concludere a rete col destro al volo, manca la porta di poco il numero 8 del Millesimo.

24’ Dopo un paio di minuti si rialza l’estremo difensore del Millesimo, il direttore ordina la ripresa.

22’ Il gioco si interrompe con Conde che si trova a terra a seguito di uno scontro aereo sulla punizione, l’arbitro permette ai soccorsi di entrare in campo.

20’ Gran tiro di Delgado che fronteggia un prontissimo Bulgarelli, estremo difensore che respinge la conclusione.

16’ Alza l’intensità il Millesimo, guadagna gradualmente campo subendo falli importanti per avanzare.

11’ Pressione efficace della Sampierdarenese che sopprime i tentativi di attacco del Millesimo.

5’ Prova a spingere il Millesimo con Bogarin che parte oltre la linea dei difensori. L’arbitro ferma l’azione per fuorigioco.

3’ Subito Sarpa prova un tiro al volo da distanza notevole, pallone che finisce alto. Primo squillo dei padroni di casa.

2’ Lupi in maglia nera mentre gli ospiti vestono maglia chiara.

1’ Si parte! Comincia la sfida. C’è tantissimo vento a condire questo match che potrebbe condizionare i giocatori

Primo tempo

Sampierdarenese: 1 Bulgarelli Alessandro, 2 Galluccio Alessio; 3 Sarpa Emanuele; 4 Bruni Giacomo; 5 De Simone Andrea(V cap) ; 6 Costa Simone; 7 Chiarabini Alessio (Cap) ; 8 Biagini Alessandro; 9 Ferrante Floriano; 10 Fiorucci Alessio; 11 Durante Christian. A disposizione: 12 Virga Jacopo; 13 Banchieri Edoardo; 14 Cadenasso Dario; 15 Lamonica Lorenzo; 16 Testore Federico; 17 Porcu Daniel; 18 Patrone Giacomo; 19 Lombardo Simone; 20 Galvani Matteo. Allenatore: Pittaluga Roberto

Millesimo: 1 Conde Xhaka; 2 Gadau Giovanni Matteo; 3 Cigliutti Manuel; 4 Di Mattia Andrea (V cap); 5 Ndiaye Mohamet Auro Latyr; 6 Vittori Andrea; 7 Facello Lorenzo; 8 Piana Matteo; 9 Delgado Martin Ignacio; 10 Villar Rodriguez Ricardo (Cap); 11 Bogarin Martinez Ivan Nicolas. A disposizione: 12 Casanova Giovanni; 13 Berardinucci Matteo; 14 Brignone Andrea; 15 Pregliasco Robin; 16 Bove Michelangelo; 17 La Rosa Noal; 18 Sata Gabriel; 19 Siri Manuel Agostino; 20 Enzi Fabio. Allenatore: Macchia Fabio

Arbitro della partita il signor Alessandro Padula di Novi Ligure.

Assistenti: Catello Gasparo e Luca Prastaro di Genova

Sampierdarena. Buon pomeriggio a tutti dal Campo Mauro Morgavi dove sta per andare in scena la sfida tra Sampierdarenese e Millesimo, valevole per la quinta giornata del campionato di Promozione “A”.

Gli ospiti, reduci dal 3-1 casalingo contro il New Bragno Calcio, proveranno a prolungare la propria striscia di imbattibilità, composta da tre vittorie e un pareggio in 4 uscite stagionali.

Anche i padroni di casa tenteranno di cavalcare l’onda dell’entusiasmo dell’ultimo 4-1 conquistato contro la Sestrese, che ha permesso loro di stabilizzarsi a 6 punti a metà classifica e di ritrovare la vittoria che mancava dalla prima di campionato.