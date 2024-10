Promozione, primo stop in campionato per il Millesimo. Mister Macchia: “Sconfitta beffarda, la palla non è voluta entrare”

Millesimo. Una sconfitta beffarda. Domenica pomeriggio il Millesimo ha affrontato la Sampierdarenese incappando nel primo passo falso stagionale in campionato. La sfida, un match dalle mille emozioni, è terminata con il risultato di 0-1.

In casa giallorossa a commentare quanto verificatosi in campo è stato mister Fabio Macchia, allenatore del sodalizio il quale ha esordito dichiarando: “Sicuramente si poteva fare meglio però è sempre il solito discorso, quando gli altri si chiudono e lo fanno bene trovare gli spazi non è facile. Al di là che qualcosa si potesse fare meglio sicuramente abbiamo creato occasioni sia prima che dopo essere rimasti uno in più. Purtroppo se non fai gol perdi”.

“Ritengo questa sconfitta molto beffarda perchè la Sampierdarenese, pur essendo un’ottima squadra, nonostante l’avvio piuttosto veemente non ci ha creato grandissimi grattacapi. Abbiamo avuto tante occasioni, ma il calcio è questo: se non fai gol loro non hanno rubato niente. Una volta rimasti in dieci, nell’ultima mezz’ora i nostri avversari hanno pensato a difendersi e a ripartire. Noi invece siamo stati un po’ troppo frenetici e anche un po’ di sfortunati, ma nonostante ciò penso che la squadra meritasse almeno il pareggio. Il calcio però è questo, dobbiamo guardare avanti e catalogare questa partita valutandola per quello che è rendendoci conto che è stata abbastanza sfortunata. Il campionato è difficile, però ripeto che facendo gol prima la partita sarebbe potuta terminare almeno pari. La palla non è valuta entrare, dispiace”.

Infine mister Macchia ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Per proseguire sulla scia del nostro avvio non c’è da resettare nulla. Serve andare avanti prendendo tutto il buono e il negativo delle partite. Oggi è stata una gara che seppur nelle difficoltà ci ha dato degli spunti positivi su cui lavorare. Siamo una squadra giovane e molto rinnovata, il campionato ogni domenica offre contendenti organizzate. Sinceramente sono fiducioso e consapevole che domenica arriverà un’altra gara che, se affronteremo come sappiamo e vogliamo, avremo grosse possibilità di vincere. Speriamo di ripartire subito, la nostra volontà è quella. C’è da lavorare, è normale”.