Promozione, Pontelungo. Zanardini: “Contro il Ventimiglia un pari giusto. Arriveremo preparati al derby contro il Ceriale”

Albenga. Il Pontelungo marca un altro punto dopo quello contro il San Cipriano. Al Riva contro il Ventimiglia è arrivato un 1-1 con le reti di Sfinjari per gli ingauni e Gambacorta per i frontalieri.

Mister Fabio Zanardini analizza la gara giudicando corretto il parziale: “Il risultato è giusto. Potevamo chiudere meglio certe situazioni, anche oggi eravamo in vantaggio e non siamo riusciti a mantenerlo però la squadra è cresciuta e stiamo migliorando. Il Pontelungo se la deve giocare alla pari con tutti in un campionato dove gli episodi decidono le partite. Adesso ci godiamo questi due punti e andiamo avanti sereni

“Contro il Ceriale un derby. Ci arriveremo preparati. L’anno scorso ci sono stati due pareggi. Loro sono una squadra giovane, magari un pochino più inesperta, ma sono sicuro che ci divertiremo”, chiosa Zanardini.