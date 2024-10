Promozione, Pontelungo. Contro il Ceriale il terzo pareggio consecutivo, Gallione: “Strada giusta, sicuro che presto arriverà la vittoria”

Ceriale. Il Pontelungo esce dal Merlo con un punto dopo il match contro i padroni di casa del Ceriale finito 1-1 con le reti di Caneva e Kacellari. Il vice allenatore ingauno, Emanuele Gallione, ha reputato corretto il risultato arrivato dal campo: “È stata una partita con poche occasioni. L’avevamo preparata bene in settimana, sapevamo cosa avremmo trovato. Loro sono una squadra giovane che ha gamba con un allenatore che fa giocare a calcio. Sapevamo come affrontarli e che sarebbe stata dura portare via dei punti ma il pareggio credo che alla fine sia il risultato più giusto. Eravamo stati bravi ad andare in vantaggio con pazienza, peccato”.

“Il derby comunque è sempre abbastanza sentito, gli ex sono tanti da entrambe le parti – risponde il vice di Zanardini – .Forse qualche cartellino giallo di troppo nei nostri confronti, ma non voglio giudicare la prestazione arbitrale. Ci teniamo il punto”.

Per i granata si tratta del terzo pareggio consecutivo in campionato e il prossimo turno li metterà di fronte all’Albissole. Gallione intende guardare avanti con fiducia e ferma convinzione dei messi della propria squadra: “Intanto credo che il campionato di quest’anno si sia livellato verso l’alto rispetto a quello dell’anno scorso. Sappiamo dal primo giorno che abbiamo cominciato che sarebbe stata durissima ripetere la stagione scorsa, dove forse siamo stati anche un po’ la rivelazione. Ci manca la vittoria, perché i risultati dicono questo. Andiamo avanti per la nostra strada che sappiamo essere quella giusta e sono sicuro che presto arriveranno anche i tre punti“.