Promozione, la Sampierdarenese sbanca Finale. Pittaluga: “Ottima gara. Noi vincenti insieme alla Sampdoria? Giornata ideale per me”

Finale Ligure. “Noi vincenti insieme alla Sampdoria? Giornata ideale per me”. A margine della vittoria della Sampierdarenese per 1-0 contro il Finale al Borel, Roberto Pittaluga si dice assolutamente soddisfatto della prova dei suoi.

“Abbiamo fatto un’ottima gara e un ottimo primo tempo. Abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo gol con la traversa, un altro paio di contropiedi ma non realizzati. Poi, logicamente, rimanendo in bilico il risultato, alla fine c’è sempre un po’ di timore, ma penso che abbiamo vinto in maniera meritata – dichiara -. Una partita così la vinci solo se hai dei valori, perché comunque loro sono una buona squadra e soprattutto venivano da un periodo negativo quindi volevano sicuramente far bene oggi. Siamo riusciti a non non farli mai uscire e tirare fuori la testa. Questo secondo me è stato il merito maggiore anche nel momento in cui eravamo più stanchi“.

Il tecnico sottolinea i valori della propria squadra: “Siamo sicuramente una squadra che ha dei valori, sia quando ci proponiamo sia quando ci difendiamo. Stiamo costruendo l’unità di gruppo che secondo me poi alla fine è l’elemento vincente. Noi guardiamo partita per partita, vogliamo fare più punti possibili. Ora stiamo facendo bene, c’è stato un momento in cui abbiamo fatto meno bene, però voglio dire penso che ora abbiamo due partite in casa, le dobbiamo sfruttare, dobbiamo cercare di dare tutto, sapendo che non sono facili e basta prevedere alla fine dei 90 minuti i risultati”.

“Noi cerchiamo ogni anno di crescere come società, che poi è la cosa più importante. Quest’anno abbiamo fatto anche degli investimenti sul settore giovanile in modo da rinforzare quella zona della nostra società dove eravamo sicuramente meno forti e tutto poi proiettato per cercare comunque di crescere globalmente. Abbiamo investito nella struttura e lo stiamo continuando a fare. Un lavoro a 360 gradi per arrivare, magari, un giorno al sogno dell’Eccellenza ma con un organico che poi con una struttura che sia in grado di stare in piedi“, chiosa.