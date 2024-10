Promozione, la Carcarese ora è da sola in testa: biancorossi a punteggio pieno

Ventimiglia. La vittoria per 2-0 della Carcarese contro il Ventimiglia, decisa dalle reti di Poggi e Kosiqi, è la terza consecutiva in campionato dopo quella del derby esterno contro il Bragno e in casa contro la Sampierdarenese. Ora i biancorossi di Battistel, visto il pari tra Finale e Millesimo, si trovano da soli in testa alla classifica a punteggio pieno.

Le formazioni:

Ventimiglia: Hederbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. A disposizione: Dodaro, Giglio, Verardi, Pianese, Bagigaluppi, Bertone, Felici, Madafferri, Allegro. Allenatore: Massullo.

Carcarese: Grenna, Bonifacino, Moretti F, Moretti L, Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone, Babliuk. A disposizione: Giribaldi, Briano, Casassa, Ghirardi, Croce, De Matteis, Kosiqi, Mombelloni, Pirotto. Allenatore: Battistel.

Arbitro: Kartal di Imperia.

Assistenti: Semini e Tameo di Albenga.

Marcatori: Poggi, Kosiqi.

Classifica: Carcarese 9; Finale e Millesimo 7; Albissole e Legino 6; San Cipriano e Cella 5; Ceriale 4; Sestrese, Pontelungo, Superba, Little Club e Sampierdarenese 3; Ventimiglia 2; New Bragno e Argentina Arma 0.