Promozione, Carcarese inarrestabile: con il San Cipriano arriva la quinta vittoria

SAN CIPRIANO-CARCARESE 0-3 (13’ Brovida, 43’ Kosiqi, 95’ Casassa)

50’ GOOOOOOL! Destro ad incrociare di Casassa che cala il tris biancorosso, tripli e fischio

48’ Giallo per Poggi che non rispettava la distanza

46’ Ammonito Dematteis per proteste

42’ Un cambio per parte: Dematteis entra per Brovida, Spatari C. per Villa

40’ Al limite Poggi serve Brignone che calcia, risponde Alessio, sulla respinta ci prova Pirotto ma manda sull esterno della rete

36’ Destro teso ad incrociare di Vaccaro, Giribaldi bravissimo a metterci la mano e mandare in angolo

35’ Annullato per fuorigioco il gol di Urso su assist di Traverso

33’ Casassa ruba palla all’avversario al limite e calcia al volo, conclusione alta

32’ Entra Spozio, rileva F. Moretti. Un cambio anche per i genovesi: Vaccaro entra per Castro

24’ Bell’azione sulla sinistra di Vicini che lascia sul posto l’avversario e dal fondo crossa in area, è bravo però L. Moretti ad anticipare tutti e mandare in angolo

21’ è il turno di Poggi e Pirotto, entrano per Babliuk e Kosiqi. Due cambi anche per il San Cipriano: M. Spatari esce per Saulle e Messina per Vicini

20’ Kosiqi sulla destra serve Babliuk che crossa in area, Brignone non ci arriva di testa per un soffio

18’ Primo cambio per mister Schiazza: Olcese lascia spazio a Urso

17’ Giallo per Olcese, duro su Brovida

13’ Punizione dal limite per la Carcarese, batte Brignone e colpisce la barriera, sulla respinta ci riprova: conclusione deviata in angolo

8’ Primo cambio del match: la Carcarese sostituisce un Ghirardi acciaccato con Casassa, di rientro da un infortunio muscolare

5’ Traversone di Ghirardi dalla sinistra, bravo Bruzzese ad anticipare di testa Kosiqi in agguato

4’ Cross di Villa, incornata in area di Castro, palla sul fondo

2’ Destro dal limite di Babliuk, conclusione fuori misura

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo sul risultato di 0-2

43’ GOOOOOOOL! Brovida entra in area dalla destra e dal fondo serve Kosiqi che da posizione ravvicinata realizza il 2-0 per la Carcarese

37’ Conclusione dal limite di Olanda, deviazione della difesa, la palla passa a pochi centimetri dal palo e finisce sul fondo. Sul corner Brignone svetta più alto di tutti e allontana il pallone

33’ Punizione per il San Cipriano sulla trequarti destra: batte Messina, colpisce di testa Tecchiati, ma non riesce a trovare la porta

30’ Cross di L. Moretti, deviazione di un difensore, la palla arriva a Kosiqi che attende troppo per calciare e un avversario gli ruba il pallone

23’ Conclusione dalla distanza di Nonnis, palla sopra la traversa

21’ Lancio per Olanda che in area calcia al volo, ma non riesce ad impattare bene il pallone e lo manda sul fondo

20’ Olanda serve corto Castro che calcia a colpo sicuro al limite dell’area piccola, ma Giribaldi salva i biancorossi riuscendo

19’ Ammonito Olanda, falloso su Brovida che stava andando via in contropiede

16’ Kosiqi per Brignone che calcia di prima, Vinci respinge e l’arbitro fischia il fuorigioco

13’ GOOOOOOL! Fabio Moretti batte il corner dalla destra per Brovida che riceve al limite e lascia partire un bolide che si infila in rete. Gran gol del numero 7 biancorosso

10’ Bertoni serve sulla sinistra Ghirardi, che crossa in area: Kosiqi svetta e colpisce di testa ma non riesce a centrare lo specchio dell porta

6’ Partita combattuta a centrocampo, fin qui grande equilibrio

Si parte alle 18:08: Carcarese in divisa biancorossa, San Cipriano biancazzura

Genova. Posticipo di Promozione al Negretto, dove alle 18:00 va in scena San Cipriano-Carcarese, sfida valevole come quinta giornata del Girona A.

Prima sconfitta in campionato lo scorso turno per i genovesi, battuti dal Little Club James e ora decimi in classifica con 6 punti, grazie al pari con il Pontelungo e alla vittoria sull’Argentina.

Solo successi invece fin qui per i biancorossi, che vantano anche quattro clean sheet su quattro e intendono continuare la loro striscia positiva di risultati.

FORMAZIONI:

SAN CIPRIANO: Alessio, Villa, Bruzzese, Bugli, Olcese, Tecchiati, Castro, Olanda, Traverso, Spatari M., Messina. A disp.: Semino, Oliva, Bondelli, Giambatta, Saulle, Urso, Spatari C., Vicini, Vaccaro. All. Corrado Schiazza

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti F., Moretti L, Ghirardi, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Babliuk. A disp.: Grenna, Briano, Pirotto, Casassa, Spozio, Dematteis, Poggi, Marchi, Mombelloni. All. Michele Battistel

ARBITRO: Ramez Fousfos di Albenga

ASSISTENTI: Federico Lumicisi di Albenga e Nicolo’ Filippi di Savona