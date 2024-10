Promozione, il Finale pareggia con un grande carattere, Brignoli: “Un punto guadagnato. Moraglio? Sarebbe una grossa perdita”

Finale Ligure. “Un ragazzo che fa male a un altro ragazzo che deve uscire e si continua a girare verso la nostra panchina ridendoci in faccia… vabbè”. Comincia così il commento post partita di mister Davide Brignoli, dopo il pari 0-0 tra Finale e Millesimo. L’episodio incriminato è quello che inaugura la gara, con il contrasto tra Bogarin Martinez e Moraglio che costringe i padroni di casa a cambiare portiere. Ma al di là di questa piccola polemica, nemmeno troppo rilevante, il tecnico giallorosso si complimenta con i suoi ragazzi. “È un punto guadagnato – dichiara Brignoli – contro un’ottima squadra. I ragazzi hanno messo in campo il carattere che avevo chiesto e anche in 10 contro 11 siamo rimasti compatti e uniti, tenendo bene il campo”.

Dal punto di vista tattico, tante volte il Finale ha rischiato di subire sugli attacchi alla profondità; probabilmente una conseguenza della voglia di pressare alto e cercare spesso l’anticipo. A questo proposito il tecnico afferma: “Volevamo avere molta aggressività, soprattutto sul loro trequartista. Contro le squadre che giocano in questo modo chiedo di rompere la linea, ma ovviamente bisogna stare attenti alla palla sopra. Ci stiamo lavorando dall’inizio dell’anno: sono concetti semplici ma bisogna mettersi a posto“. A fine primo tempo il mister ha cambiato le carte in tavola, rinunciando alla tecnica di Cafarotti e aggiungendo la velocità di Renda. “Cercavo un giocatore che avesse la giocata nelle corde – dichiara Brignoli -, come Renda, e che fosse un po’ più rapido nel dribbling e nel saltare l’uomo. Leonardo deve crescere tanto, non dimentichiamo che è un 2004. Sul cambio di Capocelli, senza di lui perdiamo fisicità ma con Brollo la qualità è rimasta la stessa. Non siamo stati pericolosissimi, ma è la partita che ci ha imposto di coprirci e ripartire“.

Infine, la nota più dolorosa del pomeriggio finalese. L’infortunio di Alberto Moraglio, che oggi ha lasciato il campo a Martinetti, mette apprensione sul club. Il portiere ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro e ancora le condizioni sono da verificare. Dichiara Brignoli: “Per le condizioni di Moraglio aspettiamo. Sicuramente la botta non è stata leggera. Alberto è un ragazzo che offre tanto anche all’interno dello spogliatoio, poi le qualità da portiere non le discuto. Non averlo sarebbe una grossa perdita“.