Promozione, Finale vs Sampierdarenese LIVE: la cronaca dal Felice Borel

FINALE vs SAMPIERDARENESE 0-1 (22′ Ferrante)

28′ Non si sta vedendo tantissimo in questa fase di gioco per permettere al Finale di ritrovare la parità. Serve un guizzo per farcela, qualcosa in più.

23′ Fuori Costa per Cadenasso nella Sampierdarenese. Brignoli prova a motivare i suoi e spronarli a uscire da questo momento di confusione. Intanto fuori Belvedere per Bertozzi nel Finale.

19′ Fuori Lombardo e dentro Durante nella Sampierdarenese.

15′ Continue occasioni per la Sampierdarenese, prima con la conclusione deviata di Chiarabini, poi un’altra in cui Martinetti para ma la sfera poi finisce dalle parti di Lombardo che spara alle stelle da buona posizione.

13′ Scalia scarica per Cafarotti che tenta l’imbucata per la corsa di Belvedere: buona l’idea, la palla però finisce in una zona raggiungibile per Bulgarelli.

11′ Fuori Nazarenzo e Brollo per Cafarotti e Scalia.

8′ Primo cambio per il Finale: fuori Piu, al suo posto ecco Renda.

5′ Martinetti in uscita su Lombardo: palla per l’arbitro, ma l’attaccante genovese è rimasto a lungo per terra lamentando di aver subito un fallo.

Ripartiti al Borel! Ancora nessun cambio, ma si sta scaldando Renda nel Finale.

Secondo tempo

Fine primo tempo al Borel: conduce la Sampierdarenese.

40′ Ci avviciniamo all’intervallo: una gara non bellissima ma che può regalare spunti in ripartenza da un momento all’altro.

36′ Altra occasione per il Finale! Dalla destra arriva un cross per Piu che da solo non riesce a dare la forza giusta al pallone per superare Bulgarelli.

31′ Giallo per Bruni della Sampierdarenese.

29′ Punizione di Capocelli respinta da Bulgarelli. Ora il Finale spinge per provare a trovare il gol del pareggio.

27′ Occasione Finale! Cross dalla destra di Capocelli verso Piu che calcia al volo: intervento provvidenziale in slancio di Galluccio, che permette così una facile presa a Bulgarelli.

22′ Gol della Sampierdarenese! Tiro precisissimo di Ferrante che supera Martinetti e si infila nell’angolino alla sua destra. 1-0 per i genovesi

16′ Prima ammonizione del match: è per Capocelli.

13′ Duplice occasione per il Finale! Piu, partito in posizione regolare, si vede murata la conclusione dal portiere genovese. Successivamente la conclusione di Belvedere viene deviata in corner.

10′ Scambio tra Biagini e Galluccio con il primo che prova il tiro: pallone debole, Martinetti blocca. La Sampierderenese è più in partita rispetto al Finale in questo momento.

5′ Primi cinque minuti tra le due formazioni dove le squadre stanno già tentando di trovare spazi per imbucare le difese. Il campo è praticabile ma ci sono alcune zone particolarmente rovinate dalle forti precipitazioni delle scorse ore.

3′ Brollo in mezzo per Giguet che controlla in area ma finisce a terra: non c’è niente per Minniti, si gioca.

1′ Sampierdarenese che parte subito forte con lo sprint di Chiarabini, che poi crossa in mezzo ma il rimpallo è favorevole al Finale.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Martinetti, 2 Giguet, 3 Agate, 4 Pastorino, 5 Ballone, 6 Nazarenko, 7 Caligaris, 8 Belvedere, 9 Capocelli, 10 Piu, 11 Brollo G. A disposizione: 12 Anselmo, 13 Scalia, 14 Arzarello, 15 Brollo V, 16 Aroca, 17 Palumbo, 18 Bertozzi, 19 Cafarotti, 20 Renda. Allenatore: Brignoli.

Sampierdarenese: 1 Bulgarelli, 2 Galluccio, 3 Lamonica, 4 Bruni, 5 De Simone, 6 Costa, 7 Chiarabini, 8 Biagini, 9 Ferrante, 10 Fiorucci, 11 Lombardo. A disposizione: 12 Virga, 13 Banchieri, 14 Cadenasso, 15 Mazzarello, 16 Testore, 17 Porcu, 18 Patrone, 19 Durante. Allenatore: Pittaluga.

Arbitra Minniti di Genova, coadiuvato da Chamchi e Filippi di Savona.

Finale Ligure. Una domenica che si è aperta con le partite di Promozione rinviate per il forte maltempo, ovvero Carcarese vs Pontelungo, Legino vs Bragno e Millesimo vs San Cipriano. A Finale si gioca e al Borel arriva la Sampierdarenese, al sesto posto in classifica e a due punti di distanza dai giallorossoblù. Mercoledì la sconfitta contro il Ceriale in coppa ha portato comunque degli aspetti positivi, soprattutto nella prima frazione: lo spirito dei finalesi deve trovare una propria continuità per mantenere un costante equilibrio nelle gare. Mister Brignoli ne è consapevole e di fronte alla sua squadra oggi c’è quella di Pittaluga che ha battuto 1-0 il Millesimo nella precedente giornata.