Promozione, il Finale resiste nonostante un tempo in dieci, contro il Millesimo finisce 0-0

Finisce a reti bianche tra Finale e Millesimo. Il primo segnale di un pomeriggio non idilliaco per i padroni di casa, è arrivato con l’infortunio di Moraglio dopo un minuto, a causa del contrasto con Bogarin Martinez. Lo ha sostituito Martinetti, protagonista anche di una buona parata, ma certamente il Finale ha perso un po’ di sicurezza. E, nonostante il buon pressing dei ragazzi di Brignoli, è stato il Millesimo a fare la partita, in un primo tempo che ha avuto due occasioni: quella di Vettori per gli ospiti e quella di Caligaris per i padroni di casa. Ma il potenziale “turning point” del match è arrivato al 45′ con il cartellino rosso a Piu. L’ex Ceriale ha probabilmente colpito un avversario a gioco fermo e l’assistente ha segnalato all’arbitro l’accaduto, costringendolo ad espellere l’attaccante.

Un po’ più vivace, invece, la ripresa. L’ingresso in campo di Renda ha aggiunto velocità e imprevedibilità all’attacco del Finale, mentre il Millesimo ha trovato qualche spunto interessante con Bogarin Martinez e Delgado. I padroni di casa, tuttavia, hanno retto bene, senza concedere chiare e clamorose occasioni da gol. Soprattutto nel Millesimo è mancata in qualche circostanza la presenza dentro l’area, con diversi cross che la retroguardia del Finale ha respinto. D’altro canto, la squadra di Brignoli non ha sfruttato le ripartenze a disposizione e ha sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Proprio da un passaggio sbagliato, è nata la più pericolosa chance della ripresa, con il destro di Delgado fuori di poco. Nel recupero, pericoloso anche Ndiaye, che, però, calcia alto il pallone del possibile vantaggio.

FINALE 0 vs MILLESIMO 0

90+4′ Finisce qui al Borel, 0-0 tra Finale e Millesimo.

90+3′ Spreca Ndiaye! Clamorosa opportunità per il difensore del Millesimo, su sviluppo di palla inattiva. Il 5 ha spazio per calciare da buona posizione, ma spara alto.

90′ Pericoloso il Finale con il lancio per Renda, pronta l’uscita di Conde che respinge la conclusione.

88′ Perde palla a metà campo il Finale, riparte Delgado in progressione fino al limite dell’area. Il tiro del 9, però, si spegne sul fondo. Sprecata quella che è stata probabilmente la più grande occasione della ripresa.

86′ Ammonito Gabriele Brollo, quando Macchia toglie Sata per far entrare Siri.

83′ Traversone lento dalla sinistra, colpisce di testa Delgado senza indirizzare verso la porta. Si ricomincia con il rinvio dal fondo per Martinetti.

80′ Altra fuga di Renda, fermato stavolta da Sata. Giallo anche per il 7 degli ospiti.

78′ Altre due modifiche, una per parte. Brignoli toglie Ballone e inserisce Bertozzi, Macchia manda in campo Salvatico al posto di Cigliutti.

74′ Crossa da destra Ndiaye, controlla e tenta la girata Delgado, pallone alto e largo. Chance per un Millesimo che non sta, tuttavia, facendo realmente valere la superiorità numerica.

72′ Fermata la ripartenza di Sata, cartellino giallo per Nazarenko.

69′ Reagisce il Finale con la discesa di Giguet sulla destra, cross deviato e bloccato da Conde. Intanto altro cambio per Macchia: finisce l’ottima partita di Bogarin Martinez, comincia la gara di Villar, autore del gol che ha messo KO il Legino alla prima giornata.

67′ Tiro abbastanza “telefonato” di Cigliutti dai 25 metri, blocca in due tempi un concentrato Martinetti.

66′ Altra sostituzione nel Millesimo: Seccafen per Gadau.

61′ È il momento dei cambi: nel Finale Gabriele Brollo al posto di un opaco Capocelli, nel Millesimo Brignone sostituisce l’ammonito Bove.

60′ Altro fallo conquistato da Renda, punizione per il Finale dai 30 metri. Il 18 ha aggiunto spessore all’attacco casalingo.

57′ Non può arrivare sul lancio lungo in area Bove, ma il capitano del Millesimo salta e colpisce il pallone con la mano, cercando, forse, di ingannare l’arbitro. Il 2 viene ammonito.

56′ Nel frattempo, Carcarese in vantaggio a Ventimiglia con gol di Poggi. Biancorossi virtualmente da soli in testa alla classifica.

54′ Sfonda Bogarin Martinez nell’area del Finale, ma è costretto a calciare da posizione defilata. L’11 trova la respinta della difesa di Brignoli che allontana.

52′ Conclusione di Delgado dal limite, palla centrale respinta da Martinetti. Sul tap-in non arriva Bogarin Martinez, leggermente trattenuto ma senza fallo.

50′ Certamente l’inserimento in campo del classe 2004 è finalizzato a qualche azione in contropiede. Renda è un attaccante veloce, con caratteristiche diverse rispetto a Cafarotti, giocatore più tecnico ma meno pericoloso in profondità.

48′ Primo brivido della ripresa: rimessa laterale di Bove, pescato Delgado che però sbaglia il controllo e non riesce a calciare. In ripartenza il Finale trova la rapidità di Renda che provoca l’ammonizione di Gadau.

Si ricomincia! C’è un cambio nel Finale: fuori Cafarotti, dentro Renda.

Secondo Tempo

45+8′ Finisce il primo tempo, parità al Borel, ma Finale con un uomo in meno. Si preannuncia una ripresa di grande nervosismo.

45+3′ Ci sarà un corposo recupero, dopo la lunga interruzione a inizio partita. Intanto il Finale si è schierato con il 3-4-2, mettendo Cafarotti in zona centrale, più vicino a Capocelli.

45′ Espulso Piu! Finale in dieci uomini. Probabilmente un colpo a gioco fermo ha condannato l’ex Ceriale. Peraltro l’arbitro non aveva ravvisato l’accaduto ed è stato consigliato dell’assistente.

43′ Ci prova Gadau con il colpo di testa, dopo la punizione laterale di Vittorio e la spizzata di Ndiaye. Blocca senza problemi Martinetti.

41′ Rovesciata di Bove ma da posizione proibitiva, conclusione che termina abbondantemente larga. Fase del match che sorride al Millesimo.

39′ Altro lancio in profondità per Bogarin Martinez, ma il tiro dell’11 è sul fondo. Non eccezionale l’uscita di Martinetti, che non ha trovato l’anticipo sull’attaccante, ma il giocatore del Millesimo non è riuscito comunque ad avere abbastanza angolo per trovare la porta.

33′ Partita con poche occasioni, una per parte, e tante imprecisioni tecniche. Insomma, fino ad ora non un grande spettacolo al Borel.

29′ A terra Cafarotti, non c’è fallo secondo l’arbitro. L’11 era stato bravo a coprire il pallone con una “ruleta”, probabilmente l’intervento era irregolare.

27′ Punito con il cartellino giallo il fallo di capitan Pastorino su Delgado. Punizione dai 35 metri per il Millesimo, salgono in area le torri.

25′ Vola Conde! Pericoloso il tentativo al volo di Caligaris, palla deviata in corner dal portiere del Millesimo.

22′ Cercato ancora una volta in profondità Bogarin Martinez, pallone tuttavia raccolto da Martinetti. La velocità dell’11 è una chiave per interpretare la partita e il Finale dovrà essere bravo a limitarla.

19′ Primo diverbio tra due giocatori nella zona delle panchine, ammoniti Brollo e Bove.

17′ Intanto, le indicazioni tattiche fornite da questo avvio di gara: Finale schierato con il 3-4-3, mentre 3-5-2 l’assetto del Millesimo.

14′ Rischia la difesa valbormidese, pronto Capocelli che porta via il pallone ma si lascia ingolosire. Il 9 calcia dalla lunga distanza e non impensierisce Conde.

13′ Subito protagonista Martinetti! Colpisce al volo dal limite dell’area Vittori, risponde presente il classe 2005.

8′ Non ce la fa Moraglio: ecco il cambio, dentro Martinetti.

6′ Il gioco non è ancora ripreso, le due formazioni muovono palla per mantenersi attive.

4′ Dovrebbe essere il ginocchio sinistro il punto dolorante per Moraglio che prova a continuare, anche se piuttosto dolorante.

3′ Ancora a terra l’estremo difensore del Finale, accelera le operazioni di riscaldamento il secondo portiere Martinetti.

1′ Subito pericolose con due lanci in profondità Finale e Millesimo: la squadra di Brignoli va a cercare lateralmente Giguet, gli ospiti Bogarin Martinez nella corsia centrale. Violento lo scontro tra l’11 del Millesimo e Moraglio, che era uscito fuori dall’area.

Si parte! Primo possesso per i padroni di casa.

Primo Tempo

Le squadre sono entrate in campo, un minuto di silenzio e poi comincerà il match.

Le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Moraglio, 2 Giguet, 3 V. Brollo, 4 Pastorino, 5 Ballone, 6 Nazarenko, 7 Caligaris, 8 Belvedere, 9 Capocelli, 10 Piu, 11 Cafarotti. A disposizione di mister Davide Brignoli: 12 Martinetti, 13 Shpuza, 14 Arzarello, 15 Aroca, 16 Bertozzi, 17 Palumbo, 18 Renda, 19 Agate, 20 G. Brollo.

Millesimo: 1 Conde, 2 Bove, 3 Cigliutti, 4 Di Mattia, 5 Ndiaye, 6 Gadau, 7 Sata, 8 Piana, 9 Delgado, 10 Vittori, 11 Bogarin Martinez. A disposizione di mister Fabio Macchia: 12 Casanova, 13 Seccafen, 14 Brignone, 15 Berardinucci, 16 La Rosa, 17 Enzi, 18 Salvatico, 19 Villar Rodriguez, 20 Siri.

Dirige l’incontro Stefano Falamischia di Savona. Assistenti genovesi, Santina Delfino e Jacopo Nicolò Pascale.

Finale Ligure. È un confronto a tinte giallorosse quello del “Felice Borel”. I colori di Finale e Millesimo sono gli stessi, così come i punti in classifica. La squadra di Brignoli ha segnato 7 gol complessivi, contro Superba e Little Club James, mentre i ragazzi di Macchia hanno battuto di “corto muso”, 1-0, Legino e Sestrese. Insieme alla Carcarese, le due compagini guidano la classifica di Promozione e oggi vorranno rimanere al comando.

Chiaramente, siamo ancora all’inizio, ma ambizioni e obiettivi saranno più chiari già da stasera. Il Finale, infatti, non può perdere punti importanti nella lotta delle prime posizioni. Dall’altra parte, invece, il Millesimo, dando continuità alle precedenti partite, diventerebbe una squadra da seguire sempre più con attenzione.