Promozione, Finale. Brignoli: “Contro il Ceriale un buon primo tempo, poi paghiamo sempre i blackout totali”

Finale Ligure. L’andata dei quarti di finale di Coppa Italia finisce 3-2 per il Ceriale dopo una gara dall’altissima intensità. Il Finale è stato più brillante nel primo tempo rispetto alla seconda frazione, dove ha avuto momenti di sbandamento che lo hanno portato a subire il doppio svantaggio. Il gol di Piu su rigore arriva all’ottantesimo ma il risultato non è cambiato: vincono i biancoblù di Mambrin.

“Sono contento. Abbiamo cambiato dieci undicesimi rispetto alla partita di campionato dalla squadra che stiamo un po’ portando avanti da inizio dell’anno – dichiara il tecnico del Finale Davide Brignoli -. Aspettavo risposte che mi sono state date positive. Abbiamo tenuto un buon ritmo giocando bene e facendo tutto quello che avevo chiesto -. Abbiamo fatto veramente un buon primo tempo. E poi paghiamo sempre questi blackout totali che abbiamo. Purtroppo allenare queste cose qua, sinceramente, è difficile. Subiamo dei gol stupidi, su due rimesse laterali nostre. Abbiamo preso due ripartenze. Uno il primo gol, poi il rigore. Quelli sono problemi di concentrazione probabilmente. Ripeto, lavoriamo da inizio dell’anno su questi errori, su queste stupidaggini che ci portiamo avanti. Purtroppo non siamo ancora maturi abbastanza per levarceli del tutto”.

“Purtroppo cadiamo in piccoli errori che ci portano a delle sbandate totali. Subito il rigore abbiamo avuto quei 5-10 minuti di blackout totale che ci ha portato ad un errore del portiere che comunque era un esordiente, era la prima volta che giocava. Ci poteva stare, ci manca ancora, gli errori li fanno tutti. Però va bene così. Cercavo delle risposte, quelle che cercherò anche domenica. Però siamo sul pezzo. Non posso dire più di tanto ai ragazzi perché comunque il buon primo tempo me lo prendo. Lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto. Abbiamo avuto, nonostante fossero stati impiegati i ragazzi che hanno giocato veramente poco durante l’anno”, chiosa Brignoli.