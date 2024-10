Promozione, Ermanno Frumento non è più l’allenatore del Bragno

Un inizio di stagione da incubo, con sole sconfitte sia in Coppa Italia sia in campionato. Numeri impietosi per il New Bragno in questa nuova stagione. Una situazione che ha spinto mister Ermanno Frumento a dimettersi.

Oggi la partita era di quelle difficili visto che di fronte c’era il Millesimo. I giallorossi si sono imposti per 3 a 1. In precedenza, sconfitte contro Carcarese (0-1), Cella (3-2) e Little Club James (0-1). La squadra occupa l’ultimo posto in campionato insieme all’Argentina Arma.

In Coppa Italia non era andata meglio con sconfitte contro Carcarese e Millesimo e una vittoria per 3 a 1 contro il Ceriale in un match però ormai inutile ai fini della qualificazione.