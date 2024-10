Promozione, è un Legino d’alta classifica. Piacentini: “Gruppo straordinario, ci sono tutti gli elementi per fare bene”

Savona. Tre vittorie ed una sola sconfitta in occasione delle prime quattro partite di campionato, 9 gol fatti e soltanto 3 subiti ed un terzo posto che sta già facendo sognare chi ha da sempre il verdeblù nel cuore. È un Legino d’alta classifica la squadra che, dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, sta dimostrando di essere una vera e propria mina vagante anche in occasione dei match di Promozione.

“Sono contento per i miei ragazzi – commenta con voce colma di orgoglio il presidente Piero Carella -, per l’allenatore e per tutto lo staff. Dopo la sconfitta sofferta all’esordio in campionato mister Tobia ha saputo tirar fuori dalla squadra una grande reazione permettendoci di centrare un tris di vittorie. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Anche il settore giovanile sta andando alla grande. I risultati ottenuti in questo avvio di stagione per la società sono un motivo di grande soddisfazione”.

Tra i protagonisti assoluti di questo avvio di stagione del Legino vi è sicuramente Riccardo Piacentini, già autore di 4 reti in campionato grazie alle due doppiette messe a segno contro Finale e Superba Calcio. “Il mister è molto convinto delle nostre potenzialità – spiega l’attaccante dei verdeblù -. Tobia è colui il quale conosce meglio di tutti questa categoria, per cui ci fidiamo. Lato nostro come squadra non vogliamo pensare troppo alle sue considerazioni ma vogliamo ricavare il massimo da ogni situazione. Il suo pensiero ci responsabilizza, motivo per cui lo seguiamo”.

Su Legino: “Nelle mie varie esperienze in categorie più o meno alte ammetto di non aver mai trovato un ambiente del genere. Legino è un contesto più unico che raro. Finchè non si entra a far parte di questa società non lo si capisce da fuori, ma dentro è davvero un mondo da scoprire. Il presidente è una persona unica, rende l’idea del concetto di famiglia. Inoltre tanti ragazzi del settore giovanile sentono di appartenere al verdeblù”.

“Sappiamo di essere un gruppo forte e coeso – prosegue l’intervistato -, composto da giocatori d’esperienza e giovani che remano dalla stessa parte. Non so a cosa possiamo ambire, il San Francesco Loano per esempio l’anno scorso non si aspettava di fare un campionato di vertice ma ci è riuscito. Altre squadre invece magari partono con i favori del pronostico, però poi steccano. Per il momento dobbiamo mettere il maggior numero possibile di punti in cascina, poi a dicembre vedremo. Da gennaio inizierà un nuovo campionato, ma a Legino si sta bene anche perchè dalla società non vengono messe pressioni particolari sulla squadra. Ci sono davvero tutti gli elementi per riuscire a fare bene”.

Tra i più giovani, chi ti ha stupito di più? “Per la costanza – risponde Piacentini – credo che Sadiku meriti un plauso senza il timore che possa montarsi la testa. È un ragazzo davvero molto maturo per l’età che ha. Anche altri ragazzi tra cui Tobia, Pittalis, Casu e quelli che si affacciano in prima squadra dalla Juniores penso siano davvero molto interessanti. Tutti in prospettiva possono ambire al giocare in prima squadra o puntare a categorie superiori”.

Infine l’attaccante del Legino ha concluso il proprio intervento svelando i propri obiettivi personali per la stagione in corso: “Non sono mai stato un attaccante da 25/30 gol, li ho sempre pesati. Quest’anno comunque ammetto che metterei volentieri da parte quello che potrebbe essere un tornaconto personale, preferirei un bel traguardo di gruppo”.