Promozione della salute, il gruppo WHP di Asl2 al corso di Rete Liguria

Savona. Una delegazione del gruppo WHP di ASL2 è stata coinvolta nell’evento formativo rivolto ai referenti per lo sviluppo della rete ligure, svoltosi martedì 15 ottobre, nella sede di Regione Liguria.

L’iniziativa si pone come un’importante occasione di crescita per l’azienda al fine di sviluppare ulteriormente le competenze in tema di promozione della salute nei luoghi di lavoro, oltre a favorire il confronto con altri professionisti impegnati nella messa a sistema del programma WHP.

Uno degli aspetti più significativi del corso è stato il dialogo costruttivo con i referenti delle altre ASL liguri che ha consentito di condividere esperienze e buone pratiche, contribuendo in questo modo ad una visione comune delle sfide e delle opportunità nel campo della salute e del miglioramento continuo.

Un altro elemento chiave del corso è stata la presenza dei docenti provenienti dalla Regione Lombardia, rinomata per i suoi programmi avanzati in ambito di salute in un’ottica di prevenzione.

Collaborare con esperti di questa regione offre l’opportunità di apprendere metodi e tecniche che hanno già dimostrato la loro efficacia di applicazione. I professionisti sono entusiasti di apprendere nuove skills e confrontarsi con i colleghi contribuendo attivamente ad un prossimo futuro in cui scelte consapevoli e individuali possano incidere sulle politiche di salute collettive.

Nella foto allegata, da sinistra:

Francesca Battaglia, Davide Traverso, Erika Finocchio, Roberta Rapetti, Valentino Tisa, Ludovica Azzola