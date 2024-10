Promozione, Ceriale e Pontelungo si spartiscono la posta: è 1-1 al Merlo

CERIALE-PONTELUNGO 1-1 (56′ Kacellari; 35′ Caneva)

45’+5′ Finisce qui: 1-1 al Merlo, Ceriale e Pontelungo si spartiscono la posta.

45′ Cinque minuti di recupero, ammonito Asteggiante. Dalla panchina, intanto, espulso Guardone su segnalazione del primo assistente.

44′ Altra interruzione a ridosso dell’assegnazione del recupero. Fase della partita davvero accesa sotto il piano fisico e emotivo, il calcio ora appare in secondo piano.

43′ Clima molto acceso ora al Merlo per questi ultimi minuti di partita: tanti falli e tante proteste con il Pontelungo che tenta di usare la pressione come arma vincente.

38′ Si prospetta un cospicuo recupero, il gioco è fermo da qualche minuto per il soccorso ad Andreetto che non può continuare a giocare: gli subentra il fratello Loris.

36′ Proteste veementi dalla panchina ospite per un retropassaggio non assegnato. L’arbitro ha assegnato un fallo a favore del Ceriale e Zanardini si infervora: giallo per proteste. Intanto altro cambio per Mambrin: fuori Beluffi, dentro Gajubo.

33′ Prudente prova da fuori ma la palla si alza troppo. Fuori Ardissone e dentro Pollero nel Pontelungo.

32′ Cambio per il Ceriale: fuori l’autore del gol, Kacellari, per Gualberti.

26′ Scambi rapidi per il Pontelungo dalla sinistra che portano ad un velenoso pallone in mezzo: spazza Andreetto, pericolo scampato per i locali.

24′ Il Pontelungo cambia ancora: fuori Marquez e Caneva per Rocca e Asteggiante.

19′ Ecco le due sostituzioni di Zanardini: dentro Ciravegna per Bolia e Calandrino per Guardone.

18′ Continua a spingere il Ceriale, che ora vuole tentare di ribaltare completamente il parziale. Il Pontelungo sembra aver patito il pareggio, ma la squadra di Zanardini ha pronti dei nuovi ingressi dalla panchina.

11′ Kacellari! Il pareggio del Ceriale! Sprint devastante di Mariani che si invola dalla sinistra, scarica per Beluffi che calcia verso la porta debolmente in scivolata e sulla deviazione c’è il numero 8: 1-1 ora al Merlo.

6′ Ancora Beluffi in area che cade ma l’arbitro non ravvisa alcun contatto punibile con il penalty.

5′ Beluffi subisce fallo ma è Bolia a farsi male. Il giocatore viene soccorso dallo staff medico e rientra in campo.

1′ Kacellari non si aspetta una palla in area da controllare come in realtà avrebbe dovuto fare: colto alla sorpresa recupera il Pontelungo, era una grande occasione per il pari.

La ripresa incomincia con un cambio: esce Melegazzi, che ha preso una botta alla spalla, al suo posto Gagliano.

Secondo tempo

45’+2′ Finisce il primo tempo al Merlo: il Pontelungo è avanti 1-0 grazie alla rete di Marquez.

45′ Due minuti di recupero. Il Ceriale sta attaccando ora per tentare di riacciuffare il pari prima del duplice fischio, resiste con ordine il Pontelungo.

38′ Vinci para il tentativo di Badoino, che poi vede la sua ribattuta a rete. Gli ingauni lamentano un tocco di mano, per Bergonzi non c’è niente. Ora è il Pontelungo a spingere, galvanizzato dal gol del vantaggio.

35′ Gol del Pontelungo! Caneva intercetta il cross di Delfino e insacca: ingauni in vantaggio!

34′ Occasionissima Ceriale! Mariani si ritrova la palla solo davanti a Ghiozzi a 20 metri e decide di calciare subito: il tiro si spegne sul fondo. Infuriato Zanardini: vuole più attenzione da parte dei suoi.

32′ Molina a tu per tu con Ghiozzi si fa ipnotizzare e sulla ribattuta non viene data l’occasione di ribattere a rete: c’era una posizione di fuorigioco.

31′ Farinazzo è il primo ammonito del Pontelungo: intervento falloso su Melegazzi.

30′ Melegazzi si accentra dopo una bella giocata cerialese ma la palla finisce alta sopra la traversa.

25′ Intervento in scivolata di Melegazzi che cerca il pallone ma colpisce con veemenza anche Corciulo: giallo per lui.

24′ Bergonzi richiama Zanardini che a detta sua sta protestando un po’ troppo insieme alla sua panchina.

17′ Il Pontelungo lavora molto sul pressing sui portatori cerialesi, apparendo molto ordinato. Però in questo momento i biancoblù sembrano più brillanti sotto il piano del gioco.

13′ Qualche protesta dalla panchina ingauna per il numero di falli fischiati da Bergonzi. Una partenza, tuttavia, molto aggressiva del Pontelungo dal punto di vista fisico.

10′ Numero di Melegazzi che con una magia tiene incollato il pallone ai suoi piedi. Steso, rimedia un fallo: ma quanta qualità del classe 2003.

7′ Grande avanzata di Beluffi sulla fascia sinistra con il giocatore cerialese che entra in area però perdendo il pallone sul recupero difensivo granata. Ottima partenza del Ceriale.

5′ Primi cinque minuti di studio tra le due formazioni con i biancoblù che tentano il palleggio per provare a condurre la sfida. Compatti gli ingauni con armi letali a colpire in qualsiasi momento.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente, 3 Cenisio, 4 Genduso, 5 Genduso, 6 Andreetto E, 7 Molina, 8 Kacellari, 9 Mariani, 10 Melegazzi, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Mondino, 13 Andreetto L, 14 Palmigiano, 15 Gagliano, 16 Beluffi L, 17 Gualberti, 18 Gajubo, 19 Scognamiglio, 20 Gloria. Allenatore: Mambrin.

Pontelungo: 1 Ghiozzi; 2 Bolia; 3 Calcagno; 4 Rosascio VC; 5 Corciulo; 6 Farinazzo; 7 Delfino; 8 Badoino; 9 Caneva, 10 Ardissone; 11 Guardone C. A disposizione: 12 Orrù; 13 Ferrari; 14 Calandrino; 15 Ciravegna; 16 Asteggiante; 17 Bovio; 18 Rocca; 19 Pollero; 20 Gerini. Allenatore: Zanardini.

Arbitra Bergonzi di Savona, coadiuvato da Trucco (Imperia) e Siffredi (Albenga).

Ceriale. Oggi è il giorno del derby tra Ceriale e Pontelungo, due squadre vicine come zona e con giocatori che si conoscono tra di loro che hanno delle interessanti qualità. I biancoblù di mister Mambrin vengono da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Ingauni, invece, reduci da due pareggi.