Promozione, la Carcarese rimane in vetta: vittoria di misura sul Ceriale

CARCARESE – CERIALE 1-0 (6’ Kosiqi)

51’ Triplice fischio, quarta vittoria per la Carcarese

49’ Brutto scontro tra Croce e Mariani, quest’ultimo colpisce in testa il giocatore biancorosso e si prende il giallo, ferita alla fronte per Croce che, medicato, dovrebbe riuscire a rientrare

48’ Poggi dalla linea di fondo serve corto Brignone che manda sull’esterno della rete

45’ Quattro minuti di recupero

43’ Un cambio per parte: per la Carcarese, Croce prende il posto di F. Moretti, per il Ceriale Gloria per Kacellari

42’ Trattenuta a centrocampo, giallo per Babliuk

36’ Briano dalla destra serve in area Poggi che controlla e calcia sul primo palo, Vinci blocca con le gambe

33’ Kacellari batte la punizione in area, Secco colpisce di testa, ma per poco non c’entra lo specchio della porta

31’ Triplo cambio per la Carcarese: entrano Ghirardi, Poggi e Marchi, rispettivamente per Kosiqi, Brovida e Bonifacino

29’ Che occasione per la Carcarese! Prima il tiro di Bertoni, para Vinci, la palla ritorna al n. 8 che serve Brignone: quest’ultimo calcia a botta sicura, la palla rimbalza due volte sulla traversa prima di tornare in area

26’ Vignola lascia il posto a Luca Beluffi

25’ Bell’incursione sulla destra di Briano che crossa in area piccola, dove Kosiqi si divora la doppietta sparando alto

20’ Secondo cambio Ceriale: Secco rileva Gagliano

17’ Arriva la prima sostituzione anche per la Carcarese: Briano prende il posto di Diamanti

14’ Azione insistita della Carcarese che si conclude con il cross di Bertoni dalla destra e la conclusione di prima di Babliuk che finisce sopra la traversa

11’ Primo cambio: per il Ceriale esce Prudente ed entra Giudice

9’ Punizione di Vignola da 25 metri, Grenna allontana con il pugno

8’ Giallo anche per Diamanti per fallo su Mariani, cartellino dubbio

4’ Filtrante per Beluffi G. che si trova a tu per tu con Grenna e calcia: grande intervento del giovane portiere locale che salva la porta in spaccata

4’ Ammonito Moretti F.

Via alla ripresa: stesso 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo, Carcarese in vantaggio 1-0

41’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese: rasoterra insidioso di Brovida che si stampa sul palo e rimbalza sul portiere prima di finire sul fondo

40’ Cross dalla sinistra di Mariani in area piccola, Bonifacino bravo ad anticipare Beluffi G. in agguato

34’ Conclusione dalla distanza di Babliuk, Vinci blocca in due tempi

33’ Brovida carica in Mancini in area, Vinci risponde presente

22’ Carcarese ancora pericolosa sulla destra: Brovida serve Bonifacino che calcia, ma non riesce a trovare lo specchio della porta

20’ Traversone dalla destra di Bonifacino per Brignone, che segna di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

19’ punizione dai 25 metri per il Ceriale: Vignola batte centrale, ma non dà potenza: Grenna blocca sicuro

18’ Ammonito Nonnis per proteste

17’ Proteste del Ceriale per un presunto calcio di rigore su Beluffi G., fallo di Bonifacino, ma l’arbitro invita a continuare

6’ GOOOOOOOOOL! Filtrante di Brovida per L. Moretti che dalla destra crossa nel cuore dell’area, dove Kosiqi di infila in rete con il piattone sinistro

4’ Conclusione dalla distanza di Brovida, palla sul fondo

3’ Mariani crossa dalla sinistra in area piccola, dove G. Beluffi, pressato da Bonifacino, si divora il vantaggio da due passi dalla porta

1’ parte subito forte Brovida che conquista una punizione al limite dell’area. Batte Brignone, che colpisce la barriera

Fischio d’inizio al Corrent, si parte alle 15:00 sotto una leggera pioggia

Carcare. Quarta giornata del campionato di Promozione Girone A al Candido Corrent, dove questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 15:00) si affrontano Carcarese e Ceriale.

Una sfida che si ripete a distanza di poche settimane dalla gara di Coppa Italia, che ha decretato l’uscita dalla competizione della Carcarese e il passaggio del turno del Ceriale. Quella di settembre è stata una partita equilibrata, a vincere è stata la squadra che ha dimostrato maggiore concretezza e soprattutto ha commesso meno errori. Ma oggi è tutta un’altra storia.

Da quella partita, infatti, la Carcarese ha dimostrato il suo valore e collezionato tre vittorie su tre in campionato, battendo New Bragno, Sampierdarenese e Ventimiglia e trovandosi da sola in vetta alla classifica. Buono, ma non ottimo invece l’avvio del Ceriale: vittoria con l’Argentina, sconfitta con l’Albissole e pari con il Pontelungo. Vediamo oggi cosa succederà.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Moretti F., Moretti L., Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Brignone F., Babliuk. A disp.: Giribaldi, Briano, Casassa, Ghirardi, Croce, Dematteis, Poggi, Mombelloni, Pirotto. All. Michele Battistel

CERIALE: Vinci, Prudente, Cenisio, Genduso, Vignola, Andreetto E,. Molina Borja, Kacellari, Mariani, Gagliano, Beluffi G. A disp.: Mondino, Andreetto L., Giudice, Melegazzi, Beluffi L., Gualberti, Secco, Bonifazio, Gloria All. Marco Mambrin

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia

ASSISTENTI: Simone Dinapoli e Kaltoum El Fary di Savona