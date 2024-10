Processo Morandi Bis: falsi report su gallerie e viadotti autostradali, rinviati a giudizio l’ex ad Castellucci e altri 45 imputati

Liguria. Sono stati tutti rinviati a giudizio dal gup Alberto Lippini gli imputati nel cosiddetto processo Morandi bis, l’inchiesta parallela a quella del crollo del ponte che è costato la vita a 43 persone e che riguarda i falsi report sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose, il crollo avvenuto all’interno della galleria Bertè in A26 del 30 dicembre 2019 e il mancato rispetto delle norme europee per la sicurezza nei tunnel.

A processo andranno 46 imputati, tra cui molti sono a processo già nel dibattimento in corso per la strage del 14 agosto 2018. Solo uno ha patteggiato la pena di 5 mesi e 10 giorni. Il sostituto procuratore Stefano Puppo aveva proposto una dozzina di patteggiamenti ma sono stati rifiutati dagli imputati.

Le accuse sono a vario titolo, sono attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo e falso anche se in quest’ultimo caso alcuni reati sono nel frattempo stati dichiarati prescritti.

Tra gli imputati del processo Morandi bis, che comincerà il prossimo 8 gennaio ci sno l’ex Ad di Aspi Giovanni Castellucci, gli ex numeri due e tre di Autostrade per l’Italia Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli e Stefano Marigliani, ex direttore di tronco di Aspi, tutti imputati al processo sul crollo del viadotto Morandi.

Nella scorsa udienza il giudice aveva stabilito che il processo doveva essere celebrato dal tribunale di Genova. A sollevare l’eccezione sulla competenza territoriale erano stati alcuni avvocati degli imputati.