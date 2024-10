Prima seduta del nuovo consiglio provinciale ed è già polemica: “Incontro per il Patto sulle infrastrutture inaccettabile”

Savona. La prima seduta del consiglio provinciale neoeletto iniziato con la validazione dei consiglieri è finito con una polemica con la presentazione dell’interpellanza del gruppo Uniti per la Provincia (centrosinistra) sull’evento organizzato a Palazzo Nervi venerdì scorso sul Patto delle infrastrutture.

L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Rodolfo Mirri: “All’evento erano presenti esponenti di spicco di Forza Italia come il viceministro Tajani il ministro Zangrillo oltre al candidato del centrodestra Marco Bucci che ha fatto un discorso dal chiaro tono elettorale. È stato impiegato il personale provincia di Savona per la firma di un patto con tematiche già discusse in precedenza in un altro contesto istituzionale”.

Olivieri replica riportando leggi e articoli: “Preciso che per quanto riguarda la comunicazione, la Provincia di Savona non ha svolto nessuna attività ne prima ne dopo l’evento, ne sul sito ne sui canali social istituzionali ne della presidenza. La sala consiliare è stata concessa a titolo oneroso agli organizzatori dell’evento che hanno presentato richiesta formale”.

Il consigliere Massimo Niero rincara la dose: “Non mi hai convinto per niente. Non c’era nessuna urgenza di presentarlo in provincia e di far fare passerella al candidato del centrodestra a queste regionali. Non abbiamo mai fatto politica partitica ma solo nella più alta accezione dei termini”. E poi ricorda: “Ben due volte abbiamo rinviato la discussione sull’ato rifiuti perché in imminenza di elezioni provinciali e comunali avrebbero influito sull’esito. Pierangelo mi dispiace ma questo è uno schiaffo in faccia a una parte politica che ha dimostrato realtà e rispetto delle istituzioni, qui esercitiamo un ruolo amministrativo non politico-partitico”.

Dalla maggioranza il consigliere Diego Distilo invita a “fare uno sforzo”: “È un’occasione per impegnare gli eletti su un tema importante. Capisco la politica, ma concentriamoci sul merito”.

La questione e l’accusa del candidato Bucci al sindaco Russo aveva sollevato già la dura replica del primo cittadino di Savona: “Parole sconcertanti, come l’intera iniziativa, che rivelano totale ignoranza istituzionale. Si confonde il piano istituzionale con quello politico, perchè oggi in Provincia si sono incontrati esponenti politici”.

Per il centrodestra gli eletti sono Andrea Castellini, Diego Distilo, Marco Dogliotti, Franca Giannotta, Demis Aghittino, Matteo Mirone. Per il centrosinistra sono entrati Massimo Niero, Marco Lima, Marisa Ghersi e Rodolfo Mirri.