Prima Categoria. Una San Filippo Yepp coriacea blocca l’Ospedaletti, Torregrossa: “Non temiamo nessuno, puntiamo ai playoff”

Albenga. Un punto importantissimo per la San Filippo Neri Yepp quello conquistato contro l’Ospedaletti. Gara equilibrata nella quale le squadre sono uscite forti in diversi momenti, che ha reso la partita ancora più stimolante e divertente sia per le squadre che per gli spettatori presenti all’Annibale Riva. Buona prima frazione per l’Ospedaletti, dove alla fine del primo tempo è uscita anche la squadra di Torregrossa e Rotiroti. Nel secondo tempo esce invece la qualità di Rizzo, che blocca il rigore di Schillaci, rendendo questo punto anche suo.

Molti più attacchi verso la porta per l’Ospedaletti, pochi per i giallorossi, con Carparelli sempre raddoppiato per cercare di contenere la sua forza fisica oltre che i suoi movimenti da vero bomber di razza, ovviamente la sua fama lo precede. Ma è nei calci da fermo che la squadra albenganese sa rendersi pericolosa, une delle armi in più per una squadra che forse per la prima volta punta il mirino un po’ più in là, rispetto agli anni scorsi dove il punto principale era la salvezza.

L’intervista di Torregrossa ai nostri microfoni parte con i complimenti per la squadra ospite: “Sono un’ottima squadra, gli vanno fatti i complimenti perché sono molto ben attrezzati in tutti i reparti, con giocatori di categoria superiore. Sapevamo di incontrare una formazione che ci avrebbe messo in difficoltà, sono i primi che veramente ci hanno fatto soffrire. Noi siamo stati più compatti, più concentrati”.

Poi i complimenti per il portiere giallorosso, uno dei migliori in campo: “Sono molto contento che Rizzo abbia parato il rigore, la scorsa settimana aveva qualche responsabilità nell’occasione dei gol di Alberti. C’è stato un riscatto da parte sua, siamo contenti. Sapevamo che non avremmo avuto tante occasioni, alla fine il pareggio può stare stretto sicuramente a loro, per noi è un buon punto. Continuiamo su questa strada sperando di fare più punti possibili. Sappiamo di non essere all’altezza di squadre blasonate che hanno anche investito in giocatori importanti, però giocheremo con la nostra spensieratezza e forza non avendo nulla da perdere. Non temiamo nessuno, è piacevole allenare un gruppo, insieme a Rotiroti, di questa carattura”.

Con il piede del regista ex Ceriale e la fisicità della squadra, i calci piazziati potrebbero diventare il loro marchio di fabbrica: “Condorelli è stato preso apposta per le sue doti, poi è un giocatore che arriva dalla promozione,. Il bomber Carparelli non ha bisogno che lo presenti io. Per noi è un piacere allenarlo perché nonostante 48 anni ha l’entusiasmo di un ragazzino e una voglia di allenarsi veramente invidiabile. Il punto di forza possono essere i calci piazzati. Abbiamo puntato su una squadra un po’ più fisica. Avevamo già un gruppo formato da due anni, lavorando per avere una base solida e aggiungendo alcuni elementi. Greco anche è ottimo un giocatore. Era stato un anno fermo, ma dietro si sente, soprattutto sulle palle alte è veramente imbattibile”.

“Non siamo una squadra spettacolare ma fisica e concreta – continua l’allenatore -. In settimana abbiamo provato tutto palla a terra, dall’inizio alla fine. Proseguiamo così già dall’anno scorso, da quando siamo passati a giocare a tre o a cinque, poi uno ci mette il modulo che vuole, però ovvio che a difenderci siamo anche in cinque, più un centrocampista perché ci teniamo a non prendere gol“.

L’obiettivo di quest’anno è sicuramente più alto: “Abbiamo un obiettivo dichiarato, puntiamo ai playoff perché è giusto che questa società cominci a avere delle ambizioni. E’ giusto che questo gruppo si tolga un po’ le etichette di perdente o finito e si tolga anche delle soddisfazioni. Non saremo a livello di squadre blasonate, ma non vuol dire che quando le incontreremo, come oggi, non daremo l’anima per vincere la partita. Poi quello che viene lo accetteremo con serenità”.