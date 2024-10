Prima Categoria, Spotornese battuta dal Savona. Ferraro: “Non mi sento di criticare la squadra. Siamo fiduciosi, crediamo nei nostri valori”

Celle Ligure. La Spotornese perde 3-0 contro il Savona ma la soddisfazione è assolutamente presente nel mister biancazzurro Davide Ferraro, rimasto contento soprattutto del primo tempo della propria squadra: “Abbiamo giocato bene, creando qualche situazione. Il secondo tempo siamo stati effettivamente un pochino più a arrendevoli, ma nel complesso va sottolineato come giocassimo con una squadra della qualità altissima. Quando nel secondo tempo hanno cominciato a giocare abbiamo perso abbiamo perso un po’ le misure e probabilmente anche a livello caratteriale, abbiamo un pochino mollato. Questa è una critica che faccio a me stesso perché ovviamente se c’è stata quella mancanza la colpa è sicuramente la mia”.

“Non mi sento di fare delle critiche alla squadra: abbiamo giocato contro la favorita di questo campionato – prosegue il tecnico -. Il nostro è un percorso che prosegue e ci faremo trovare pronti già dalla prossima nelle partite a noi più congeniali per quello che dobbiamo fare”.

Il percorso della Spotornese si fonda sull’obiettivo della “continuità“, un elemento fondamentale per raggiungere risultati in un percorso in campionato: “Crediamo di aver dato dei valori alla squadra a partire dal 5 di agosto e crediamo che siano i valori giusti. A dispetto di qualche risultato storto, il campo ha sempre detto cose molto positive. Noi siamo fiduciosi, crediamo nel processo che stiamo portando avanti e senza paura continueremo su questa strada, convinti che sia quella giusta per arrivare a ottenere i risultati che tutti si auspicano”.