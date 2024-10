Prima Categoria, il Savona ritrova immediatamente il sorriso: 2-0 biancoblù contro la Vadese all’Olmo-Ferro

Risultato: Savona 2-0 Vadese (20’ rig., 52’ Rignanese)



Termina 2-0 senza ulteriori sussulti un match ben disputato e vinto meritatamente dal Savona.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

Al 90’ Monte concede spazio anche a Bruzzone sostituendo un ottimo Briano.

All’86’ Salis si accascia a terra costringendo Monte ad operare un’altra sostituzione: dentro Uruci al suo posto.

Al 78’ mister Monte opta per concedere minutaggio anche a Signori: fuori Esposito.

Al 75’ trema il Savona con Testi il quale, per un soffio, non riesce a deviare in rete un ottimo suggerimento.

Al 74’ Mata subentra a Incorvaia.

Al 72’ Lanzarotti prende il posto di Mandaliti; altro cambio tra le file della Vadese.

Al 70’ la Vadese cambia davanti; dentro Tavarone, fuori Tona.

Al 67’ Piu rileva Romano: primo cambio tra le file del Savona.

Al 65’ la Vadese inserisce Sabally al posto di Albanese.

Al 63’ Rignanese dialoga splendidamente con Briano il quale, a tu per tu con Cerone, trova la pronta risposta dell’estremo difensore avversario: Savona ad un passo dalla rete del 3-0.

Al 62’ gli azzurrogranata optano per operare un’altra variazione con Raffa il quale preleva Carvisiglia.

Al 57’ arriva la prima sostituzione del match: la Vadese inserisce Testi al posto di Martino.

Al 52’ è 2-0 Savona all’Olmo-Ferro. Rignanese di testa sfrutta alla perfezione l’ottimo assist di Cherkez trovando la rete del raddoppio: esulta il popolo biancoblù.

Alle 16:01 riprende la sfida. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dal 1’.

Termina 1-0 un primo tempo divertente, 45 minuti in cui il Savona ha mostrato trame di gioco gradevoli sciupando tuttavia svariate chance per rendere il parziale maggiormente rotondo.

Al 45’ Rignanese si incarica di calciare una punizione dal limite dell’area, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla sinistra di Cerone.

Al 37’ il Savona torna a rendersi pericoloso con Romano senza tuttavia riuscire a vincere la resistenza degli avversari.

Al 32’ Esposito trova Rignanese nel cuore dell’area di rigore il quale, di testa, sfiora la rete in girata: pallone di poco alto, altro brivido per la Vadese.

Al 31’ Briano da posizione defilata cerca la porta trovando ancora un monumentale Cerone: azzurrogranata alle corde in questa fase.

Al 30’ Cherkez prima e Briano poi tengono sotto pressione la difesa avversaria, ma la Vadese in qualche modo riesce a salvarsi evitando la rete del doppio svantaggio.

Al 29’ ancora Romano cerca la porta dal limite dell’area, ma l’estremo difensore della Vadese risponde presente blocca a terra con sicurezza.

Al 24’ Romano cerca immediatamente il raddoppio, ma Cerone respinge con i pugni tenendo a galla i suoi.

Al 20’ Rignanese la sblocca dagli undici metri: il bomber del Savona batte Cerone, è 1-0 all’Olmo-Ferro!

Al 19’ Martino commette un’ingenuità stendendo un avversario in area di rigore: sarà penalty per i biancoblù. Ammonito l’autore del fallo. Protesta la panchina della Vadese per un presunto fallo non fischiato a inizio azione commesso dagli avversari.

Al 17’ Romano a giro cerca il super gol, ma Cerone si supera mettendo il pallone in corner grazie ad un intervento provvidenziale.

Al 9’ è ancora Rignanese a suonare la carica tentando di far male al Savona in campo aperto, ma il suo tentativo termina soltanto sull’esterno della rete.

Al 7’ nota tattica: Savona in campo con il consueto 4-2-3-1 con Romano e Briano ali, Salis regista e il duo Cherkez-Esposito a centrocampo. La Vadese di mister Oliva risponde con un 4-3-3 estremamente compatto con Tavarone schierato come punta, Albanese e Martino sulle fasce.

Al 5’ pronti, via e il Savona sfiora immediatamente la rete del vantaggio con Romano che, dopo essere scappato sulla fascia, trova Rignanese il quale, marcato in maniera asfissiante, non riesce a girare l’ottimo suggerimento del compagno in porta: primo brivido per la Vadese.

Alle 15:00 prende il via la sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Garbini (C), 6 Esposito, 7 Romano, 8 Cherkez, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano.

A disposizione: 12 Fois, 13 Bruzzone, 14 Mata, 15 Fabbretti, 16 Signori, 17 Gaggero, 18 Uruci, 19 Berruti, 20 Piu.

Allenatore: Fabrizio Monte.

Vadese: 1 Cerone, 2 Fontana, 3 Marchelli, 4 Samba, 5 Carvisiglia, 6 Crino (C), 7 Cham, 8 Mandaliti, 9 Tavarone, 10 Albanese, 11 Martino.

A disposizione: 12 Ceraolo, 13 Vacca, 14 Lanzarotti, 15 Tona, 16 Danna, 17 Vassallo, 18 Sabally, 19 Testi, 20 Raffa.

Allenatore: Maurizio Oliva (oggi in tribuna causa squalifica).

Arbitro del match è il signor Luca Magaglio della sezione di Imperia.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo Olmo-Ferro Savona e Vadese si sfidano in occasione di una delle gare valevoli per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte scottanti, motivo per cui è facile aspettarsi un match ricco di agonismo e chance da rete.