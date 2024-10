Prima Categoria, il Savona vince e convince: 3-0 biancoblù all’Olmo-Ferro

Risultato: Savona 3-0 Spotornese (36’, 59’ Rignanese, 51’ Salis)

Termina 3-0 senza recupero un match dominato dal Savona.

All’85’ Rignanese lascia il campo tra gli applausi scroscianti del proprio pubblico: dentro Berruti al suo posto.

All’84’ Rignanese va a caccia della rete che gli permetterebbe di portare a casa il pallone, ma Filippi ancora una volta si mette in luce riuscendo a deviare in corner il suo tentativo ravvicinato.

All’83’ Oddera perde le staffe venendo allontanato dall’arbitro: la Spotornese concluderà il match in dieci uomini! Nel frattempo Monte opta per operare una doppia sostituzione: Salis e Briano lasciano il campo per favorire l’ingresso di Esposito e Fancellu.

All’82’ Piu ha l’occasione per calare il poker, ma Filippi si supera nuovamente negando all’attaccante biancoblù la gioia del gol.

Al 79’ mister Ferraro opta per un doppio cambio: Casalinuovo e Chessa prendono il posto di La Piana e Gavarone.

Al 77’ il pressing alto della squadra di mister Monte ottiene l’esito sperato permettendo a Rignanese di arrivare a calciare dal cuore dell’area di rigore, ma Filippi vola negando la tripletta al bomber dei biancoblù.

Al 76’ altro cambio tra le file del Savona: Bruzzone rileva Colombo.

Al 72’ Basso viene sanzionato dal direttore di gara a causa di un intervento scomposto.

Al 71’ Incorvaia, protagonista di un’ottima prestazione, lascia il campo tra gli applausi per favorire l’ingresso di Mata.

Al 70’ Incorvaia dialoga splendidamente con Cherkez, ma il centrocampista davanti a Filippi non riesce a concludere l’uno-due per merito dell’opposizione dell’estremo difensore ospite.

Al 65’ Carrera rileva Grigioni: altro cambio tra le file della Spotornese.

Al 63’ Piu con una trivela strappapplausi cerca la rete olimpica, ma il suo tentativo termina sul fondo: altro brivido per la formazione ospite, anche se la rete sarebbe stata annullata a causa della segnalazione di una posizione di offside.

Al 60’ mister Ferraro prova a scuotere i suoi con due cambi: Bianco e Intili prendono il posto di Gavarone e Ranne.

Al 59’ Filippi sbaglia in fase di disimpegno consentendo a Rignanese di avventarsi su un pallone mal controllato: porta spalancata e tap-in facile facile per il bomber biancoblù, è 3-0 Savona all’Olmo-Ferro!

Al 53’ Rignanese sfiora la seconda rete di giornata, ma Filippi con un balzo felino si avventa sul pallone riuscendo a respingerlo sulla linea.

Al 51’ ecco il raddoppio degli uomini di Monte. Salis trova la prima gioia in maglia biancoblù concludendo in maniera prolifica un’azione prolungata da parte dei suoi: di voglia, grinte e prepotenza, è 2-0 Savona!

Al 49’ un lancio illuminante di Bova trova Piu il quale, lanciato verso la porta, viene prima sbilanciato da La Piana e poi chiuso in maniera pulita da Zhuzhi: altra grandissima chance per gli Striscioni, ma la Spotornese c’è e non vuole saperne di mollare.

Al 47’ Salis, sugli sviluppi di un corner, mette in mostra tutta la qualità a sua disposizione trovando Rignanese con un cross al bacio nel cuore dell’area di rigore: il numero 9 calcia violentemente verso la porta, ma Filippi si immola chiudendo bene sul primo palo. Grande occasione per il Savona.

Al 46’ pronti, via e la Spotornese cerca immediatamente di spaventare gli avversari mostrando un’ottima personalità, ma il tentativo dei biancazzurri viene murato dalla retroguardia biancoblù.

Alle 16:02 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo durante i primi 45’.

Termina 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo inizialmente bloccato, ma poi diventato particolarmente dinamico dal momento in cui Garbini e compagni hanno alzato i giri del motore.

Al 37’ Rignanese tenta immediatamente di portare i

Al 36’ si sblocca il match. Rignanese di testa conferma la propria media-gol fenomenale portando avanti il Savona sfruttando al meglio il cross del compagno Incorvaia: è 1-0 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Al 35’ Ranne viene ammonito.

Al 29’ La Piana conferma il buon momento della Spotornese impensierendo Bova il quale, con un super intervento, abbassa la saracinesca mantenendo invariato il risultato: rischiano ancora gli Striscioni.

Al 27’ Buffo spaventa la retroguardia del Savona, ma Bova risponde presente respingendo con i punti.

Al 25’ Briano sfonda sulla fascia trovando Gaggero nel cuore dell’area di rigore il quale, al volo, non riesce ad inquadrare la porta per centimetri: brivido per la Spotornese.

Al 23’ Rignanese si incarica del calciare una punizione da buona posizione, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 18’ partita molto bloccata, con entrambe le squadre che faticano a rendersi pericolose.

Al 10’ nota tattica: Savona in campo con l’ormai collaudato 4-2-3-1, mentre la Spotornese risponde con un solido 4-4-2.

Al 5’ il Savona, spinto dagli ultras i quali quest’oggi espongono un unico striscione che racchiude tutti i gruppi della tifoseria organizzata biancoblù, cerca immediatamente di rendersi pericoloso, ma la Spotornese fa buona guardia.

Alle 15:03 prende il via il match.

Formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Colombo, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Garbini (C), 6 Gaggero, 7 Briano, 8 Cherkez, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Fancellu, 14 Bruzzone, 15 Mata, 16 Signori, 17 Uruci, 18 Esposito, 19 Berruti, 20 Fabbretti.

Allenatore: Fabrizio Monte.

Spotornese: 1 Filippi, 2 Basso, 3 Gavarone, 4 Buffo, 5 La Piana, 6 Grigioni, 7 Zhuzhi, 8 Ranne, 9 Realini, 10 Patitucci, 11 Oddera.

A disposizione: 12 Delfino, 13 Balzano, 14 Bianco, 15 Mara, 16 Casalinuovo, 17 Chessa, 18 Intili, 19 Carrera, 20 Rognoni.

Allenatore: Davide Ferraro.

Arbitro del match è il signor Pier Paolo Porzio della sezione di Genova.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’Olmo-Ferro Savona e Spotornese si affrontano in occasione di una delle gare valevoli per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria.