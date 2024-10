Prima Categoria, Savona sconfitto dallo Speranza. Garbini: “Dovremmo rialzarci ma una partita non cambia nulla, il campionato è lunghissimo”

Savona. Nessun dramma, bisogna guardare avanti. È facilmente riassumibile in questa maniera quanto espresso da Pablo Andres Garbini, capitano del Savona intervenuto al termine del match perso dagli Striscioni contro lo Speranza.

“Purtroppo sono riusciti a sbloccarla loro – analizza Garbini -. Questo è un campo difficile, sapevamo che si avrebbero saputo chiudersi bene dietro. Abbiamo subito il primo gol su un episodio da rimessa laterale, poi sul secondo sono stati bravi loro su schema anche se noi avremmo potuto fare qualcosa di più. Il terzo invece non lo conto neanche perché nasce da un nostro errore”.

“Capita – prosegue l’intervistato -, ci dovremmo rialzare ma per noi non cambia nulla perché abbiamo giocato solo tre partite, ne mancano altre 27. Non sarebbe cambiato nulla nemmeno vincendo oggi”.

Infine Garbini ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Venire qua o andare in altri campi per noi non cambia. Siamo sicuri di ciò che dobbiamo fare per la squadra e per l’ambiente. Sicuramente già domenica prossima faremo di tutto per i tre punti. Il campionato è lunghissimo, una partita non cambia i nostri obiettivi”.