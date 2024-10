Prima Categoria, Savona ancora vincente. Sorridono Incorvaia e Apicella: “Siamo un grande gruppo, bello vedere gli ultras tutti insieme”

Savona. Una vittoria convincente foriera di sorrisi e buon umore. Domenica pomeriggio il Savona ha confermato il suo ottimo stato di forma superando con il netto risultato di 3 a 0 una buona Spotornese.

Oltre a mister Monte e a bomber Fabio Rignanese, ad intervenire al termine del match sono stati anche Alessandro Incorvaia e Nicolò Apicella, membri della “vecchia guardia” biancoblù. A prendere la parola per primo è stato il terzino classe 2001, autore di una prestazione estremamente positiva: “Siamo un bel gruppo, stiamo lavorando tutti insieme e stiamo cercando di ottenere un bel risultato che manca da un sacco di tempo alla piazza. L’anno scorso ci siamo andati vicini, quest’anno vogliamo raggiungere questo obiettivo”.

In seguito è stato il turno di Apicella: “Loro (la Spotornse, ndr) sono stati molto bravi a giocare e non solo ad aspettarci, hanno disputato un ottimo primo tempo. Davanti però abbiamo tanta qualità e, quando arriva il pallone giusto, gli attaccanti la mettono dentro. Così diventa tutto più facile”. Cosa farà la differenza al termine del campionato? Idee chiare per il centrale di Monte: “La differenza la faranno la continuità, la voglia di stare insieme e la voglia di vincere. Il resto viene da sè”.

Infine i due intervistati hanno concluso il proprio intervento con un riferimento agli ultras biancoblù: “È bello vederli tutti insieme, l’anno scorso ci sono mancati un po’ ma quando sono tornati abbiamo svoltato. Adesso siamo davvero tutti insieme”.