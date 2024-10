Prima Categoria. Rizzo neutralizza il rigore, un punto a testa per San Filippo Yepp e Ospedaletti

SAN FILIPPO YEPP 0 VS OSPEDALETTI 0

97’ Termina dopo sette minuti di recupero la partita. Tanto agonismo e ritmi elevati che non permette a nessuna squadra di trovare il gol. Rizzo superlativo nel parare il rigore, forse l’unica grande chance della partita.

94’ Sahi da pochi passi, di testa, calcia sopra la traversa. Brivido finale per la San Filippo.

92’ Gran botta dalla distanza, deviazione che permette alla palla di uscire di pochissimo dalla porta con Rizzo immobile. Angolo che termina con la ribattuta fuori di Sportelli.

91’ Punizione per gli ospiti, la partita è agli sgoccioli.

89’ Cambio per l’Ospedaletti, fuori Alemanno per Sibeni.

88’ Ci avviciniamo alla fine della gara. Il 4 ospite raccoglie e mette il cross, Rizzo blocca con un giocatore in pressing.

85’ Cambio per gli ospiti, il primo della gara: fuori Grifo per Colucci.

83’ Alemanno raccoglie la sfera del compagno e prova a calciare da girato. Praticamente un passaggio per Rizzo che blocca la sfera.

75’ Torregrossa opera il cambio, fuori Talladira dentro Sportelli.

72’ Ammonito Condorelli per un fallo a centrocampo.

70’ Ammonito Rizzo per proteste, intanto l’Ospedaletti guadagna un altro angolo. Succede di tutto in questi frangenti. Palla a centro area che non trova nessuno, ripartenza San Filippo e contro ripartenza che si spegne con il fuorigioco. Che ritmo adesso.

69’ Punizione San Filippo, Carparelli ci mette la testa ma non trova la porta, Mascardi respinge la ripartenza causata dal rimpallo.

67’ Rigore neutralizzato da Rizzo! L’estremo difensore capisce tutto e si butta preciso in basso alla sua sinistra bloccando addirittura la sfera.

66’ Rigore per l’Ospedaletti! Greco travolge un giocatore ospite e si guadagna l’ammonizione oltre a causare il rigore.

65’ Incontenibile Fikanili, come una saetta prende palla e scatta verso la porta. Chiuso si guadagna il corner.

63’ Doppio angolo dell’Ospedaletti. Il primo vicino al primo palo, viene rimesso in corner. Il secondo, troppo vicino al primo palo, termina direttamente fuori.

61’ Mascardi cade a terra dopo il fallo e trattiene palla. I giocatori ospiti, probabilmente indispettiti dal gesto, si stringono attorno al giocatore e parte una leggera ressa placata dall’arbitro con un giallo nei confronti di Grifo per proteste. Intanto arriva il cambio per la San Filippo, fuori Orru per Possemato.

60’ Punizione dalla trequarti centrale per l’Ospedaletti dopo il contrasto di Mascardi su Alemanno. Sul pallone Schillaci che calcia e prende in pieno la barriera.

58’ Ammonito Russo, calcione sullo stinco di Talladira nel tentativo di prendere palla.

56’ Riprende il match, Mascardi rientra senza nessun problema evidente al momento.

54’ Scontro di gioco fortuito dentro l’area tra un giocatore ospite e Mascardi. A terra dolorante chiede a gran voce di buttare fuori la sfera. Gioco sospeso per le medicazioni. Difficilmente rientrerà in campo.

52’ Primo cambio del match per la San Filippo, fuori Fajizillari per Benini.

50’ Erroraccio della difesa ospite, Orru non riesce arrivare in tempo sul pallone che la sfera è già tra le braccia del portiere ospite.

47’ Entrata in area di Fikanili, pallone per Russo che calcia sul primo palo. Rizzo, già ben posizionato, blocca e fa ripartire i suoi.

45’ Si riprende, questa volta il pallone sarà ovviamente dell’Ospedaletti.

Secondo tempo

47’ Angolo battuto, Greco rinvia e termina così il primo tempo di San Filippo Yepp vs Ospedaletti.

46’ Gran botta di Schillaci sul primo palo, Rizzo ci mette i guanti e manda in corner.

46’ Manca poco alla fine del primo tempo, punizione dal limite per l’Ospedaletti. Al termine della battuta, potrebbe arrivare il duplice fischio.

40’ Niente da ravvisare in questi dieci minuti, entrambe le squadre si stanno giocando la partita in entrambi i fronti, con la San Filippo che piano piano sta prendendo fiducia in mezzo al campo.

30’ L’Ospedaletti ci crede, Russo calcia in volè verso la porta, Rizzo si esalta con una smanacciata volante. Poi ci pensa Greco a spezzare l’azione. San Filippo ora in difficoltà.

28’ L’Ospedaletti segna, ma Cambiaso ravvisa un fallo sul portiere. Cianci, l’autore del gol, corre a braccia aperte verso la sua panchina per chiedere spiegazioni, ma ormai il direttore di gara ha preso la sua decisione.

25’ I calci da fermo sembra possano essere una delle armi in più di questa San Filippo. Palla di Condorelli su punizione insidiosa in mezzo all’area, Greco per poco non ci arriva ma sbatte sul portiere avversario. Fallo per gli ospiti.

21’ Punizione San Filippo. Bella parabola di Condorelli dentro, Greco spizza ma il pallone finisce in rimessa laterale.

19’ La difesa giallorossa per poco non combina un guaio. Pallone alto messo da Schillaci, sul tentativo di prenderla Rizzo viene travolto da un compagno. Monumentale l’intervento di Mascardi che toglie un pallone scottante dall’area di rigore. Poi la riconquista ospite dove alla fine è nuovamente Schillaci a calciare, ma Rizzo presente sul primo palo blocca.

16’ Ribaltone fulmineo dell’Ospedaletti, Fikanili dopo una serie di finte si guadagna l’angolo.

15’ Gran pallone filtrante di Carparelli a servire Condorelli, il 10 non ci arriva per un soffio e lascia sfilare sul fondo.

10’ Ritmi abbastanza alti in questi ultimi minuti, dopo i primissimi momenti di partita dove entrambe le squadre hanno commesso diversi falli. Detto fatto, punizione per l’Ospedalletti che si spegne sul fondo.

6’ Altra ammonizione, questa volta per l’Ospedaletti. Fikanili travolge Giglio, rimasto a terra dolorante.

4’ Ospedaletti che prova a cercare la porta, San Filippo ermetica in queste prime fasi. Fajizillari nel tentativo di fermare l’azione trattiene il giocatore ospite, subito prima ammonizione per lui.

1’ Si inizia, pallone per la San Filippo. Condorelli lancia lungo, Orru raccoglie e serve Giglio che si conquista la rimessa con le mani.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

San Filippo Yepp: 1 Rizzo, 2 Gerosa, 3 Giglio, 4 Mascardi, 5 Greco, 6 Fajzillari, 7 Carparelli, 8 Giordano, 9 Orru, 10 Condorelli, 11 Talladira. A disposizione: 12 Grillo, 13 Abbatemarco, 14 Sorrentino, 15 Benini, 16 Sportelli, 17 Furlanetto, 18 Bazzarini, 19 Andolfatto, 20 Possemato. Allenatore: Torregrossa e Rotiroti.

Ospedaletti: 1 Calcina, 2 Cordi, 3 Cianci, 4 Fikanili, 5 Ambesi, 6 Russo, 7 Sahi, 8 Barbagallo, 9 Alemanno, 10 Grifo, 11 Schillaci. A disposizione: 12 Sambito, 13 Piana, 14 Baccianelli, 15 Campagnari, 16 Sibeni, 17 Fortin, 18 Santori, 19 Colucci, 20 Sammartino. Allenatore: Luccisano.

Arbitro dell’incontro il signor Thomas Cambiaso di Imperia.

Albenga. Buona sera a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita del posticipo serale di Prima Categoria, San Filippo Yepp vs Ospedaletti. La partita, commentata minuto per minuto LIVE, sarà uno ‘spartiacque’ per le due società. Infatti, in caso di vittoria di una delle due squadre, questa sera potrebbero esserci due squadre a contendersi il primo posto. Una si conosce già ed è l’Andora, uscita vincitrice per 2 a 0 contro l’Oneglia. L’altra, probabilmente si conoscerà stasera. Parliamo comunque di due società in piena salute, i giallorossi con Carparelli in modalità bomber, il quale ha già siglato 6 gol in campionato, l’altra anche collezionando diverse grandi prestazioni nelle prime tre di campionato.