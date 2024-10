Prima Categoria, lo Speranza spicca il volo ma Orsolini mette in guardia: “Non ci dobbiamo montare la testa, bisogna pensare domenica per domenica”

Savona. Una vittoria che sa di conferma: lo Speranza sembra essere pronto a lottare per le zone nobili della classifica. La presa di coscienza definita è arrivata domenica e, a farne le spese, è stato niente di meno che il Savona (sconfitto 3-1 dai rossoverdi in occasione del derby).

A fine partita a commentare la storica vittoria ottenuta dalla squadra di mister Davide Girgenti è stato Nicola Orsolini, capitano del sodalizio il quale ha dichiarato: “Abbiamo messo in mostra un’ottima preparazione, siamo un gruppo importante. Dopo la partita contro l’Olimpic ci siamo messi a lavorare a testa bassa per riuscire a dimostrare che il nostro obiettivo è quello di esserci per le zone alte della classifica nonostante la concorrenza di squadra come Masone e Savona. Sappiamo di avere i mezzi per fare bene, possiamo dare fastidio a tutti”.

In seguito il capitano ha approfondito l’analisi della sfida disputata contro i rivali biancoblù: “Oggi è stato tutto quasi perfetto, volendo trovarne uno l’unico pelo nell’uovo è il gol subito. Nonostante ciò abbiamo disputato una partita impeccabile, nulla ho nulla da rimproverare ai miei compagni. Abbiamo dato tutti il 300%”.

“Quando uno vuol vincere – prosegue Orsolini – deve anche saper soffrire ed aver rispetto di squadre organizzate come il Savona. Non dobbiamo fare errori di presunzione volendo giocare a tutti i costi come a volte è capitato gli scorsi anni”..

Infine il capitano dello Speranza ha concluso guardando al prossimo impegno che vedrà lui e compagni affrontare lo Sciarbo&Cogo: “Il campo dello Sciarbo&Cogo è uno di quei sintetici vecchi, un po’ duri. Loro secondo me sono una squadra interessante, hanno qualche ragazzo in gamba come per esempio Perrone e Arcidiacono. Andremo ad affrontarli con umiltà, non ci dobbiamo montare la testa. Abbiamo disputato due grandi partite contro Masone e Savona ma campionato è lungo, dovremo vivere domenica per domenica”.