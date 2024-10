Prima Categoria. La Virtus Sanremo cede contro la Baia Alassio, Capozzucca: “Alcune sbavature ci sono costate care”

Alassio. Sconfitta difficile da digerire per la Virtus Sanremo di mister Capozzucca sconfitta per 3-1 contro la Baia Alassio. Un inizio partito al meglio con il gol di Scalabrin dagli undici metri che ha lasciato l’illusione di una gara in discesa, trasformata poi in una partita più difficile di come ci si potesse aspettare. Dopo il rigore, la squadra di Sardo prende quota e si trova sopra nel risultato poco prima della fine del primo tempo, con la squadra sanremese in difficoltà.

Saltati gli schemi a centrocampo, per la formazione biancoazzurra è stato impossibile recuperare il punteggio, anche se fino alla fine dei 90 minuti si poteva notare la fame di gol negli occhi dei giocatori, che non hanno mai mollato un centimentro nonostante le avversità.

Allenatore giovane e nuovo per la categoria, come anche tutta la squadra. Questa sconfitta è servita tanto a Capozzucca per programmare le sue prossime mosse: “Siamo partiti bene, conquistando un rigore trasformato da Scalabrin. Poi siamo mancati un po’ in mezzo al campo, prendendo qualche bucata nella fase intermedia della partita. La Baia è stata brava a chiudere le azioni in gol. Le ultime due reti concesse sono nostre sbavature, è il rammarico di quest’oggi“.

Nonostante tutto, possiamo parlare di una squadra che non ha mollato un colpo nel tentativo di riprendere il risultato: “Ripartiamo da questo, da questa sconfitta che, come si può dire, può ristabilizzare un attimo le gerarchie anche del campionato. La Baia è una squadra che lotta per i primi posti della classifica, è da anni che è così. Sicuramente è una squadra che proverà il salto di categoria. Noi siamo una squadra nuova, appena assemblata con giocatori di esperienza, giocatori di calibro.

“Siamo tutti nuovi però – prosegue l’allenatore , quindi ci stiamo ancora conoscendo. Dobbiamo ripartire con la testa alla prossima partita per riprendere il nostro cammino“.

“Abbiamo diverse soluzioni e già da quest’oggi abbiamo cercato di cambiare qualcosa anche a gare in corso – termina Capozzucca -. Anche per me, che sono un allenatore giovane, sto cercando di capire e fare le mie esperienze in questo campionato dove ho sempre giocato. Queste partite ti danno già un un grado di giudizio se vuoi giustamente lottare per i posti alti della classifica”.