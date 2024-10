Prima Categoria. La Baia Alassio vince e convince, Sardo: “Qualcosa di più nell’approccio, soddisfatto della prestazione”

Alassio. Una vittoria in rimonta per 3-1 per la Baia Alassio di mister Sardo contro la Virtus Sanremo. Dopo appena 10 minuti di gioco, il rigore trasformato da Scalabrin non ha gettato sconforto negli undici in campo scelti dal mister giallonero. Anzi, non si sono mai disuniti riuscendo abilmente a riprendere la partita in mano pareggiando dopo alcuni minuti, ribaltandola totalmente prima della fine del primo tempo, nonostante un chiaro errore arbitrale che ha annullato un gol regolare e che poteva costare caro alla squadra alassina negli sviluppi del match.

La classe di Hamati, la grinta del giovane talento alassino Cannizzaro e lo strapotere fisico di Mehmetaj sono valsi 3 punti importanti per la classifica. La Baia si trova infatti in prima posizione, a 7 punti, insieme ad altre 4 squadre, tra cui la Dianese che sarà la loro prossima sfidante. Nel complesso comunque, tutta la squadra ha risposto e giocato come comandato dal mister, frutto di essere una delle squadre da battere del campionato, possedendo anche nomi importanti nella propria rosa.

Nonostante la vittoria e la felicità nella prestazione, manca ancora qualcosa a livello di approccio secondo mister Sardo: “Mi aspettavo qualcosina di più nell’approccio alla partita. Non è stato comunque positivo, nonostante ci sia stata questa invenzione del rigore. Anche se ho vinto 3-1 c’è stato, secondo me, un arbitraggio tragico, però meglio che ti arrivino queste giornate qua, dove comunque riesci a portare via il risultato. La squadra ha risposto e ha fatto quello che ho chiesto, quindi fondamentalmente sono assolutamente soddisfatto della prestazione“.

L’allentore possiede un parco giocatori molto ampio, con diversi uomini di qualità e categoria superiore: “Non abbiamo mai giocato con la stessa formazione nelle cinque partite fatte adesso tra Coppa Liguria e campionato, ho molte scelte ed è positivo. Deve essere un punto di forza, i ragazzi lo sanno, devono essere pronti nel momento in cui vengono chiamati in campo e devono accettare comunque le mie scelte perché se si vuole arrivare al traguardo, ad un obiettivo comune, bisogna saper accettare le mosse dell’allenatore, ma sono dovute ai numeri. Ho 25 giocatori, è normale che qualcuno vada in tribuna”.

Iniziato con un 4-3-3, terminato con un 4-4-2 anche se non volutamente ceracato: “Ho giocatori che sono adattabili in più ruoli. Quel cambio modulo finale non era voluto. Si sono allungate le squadre e quindi la voglia di cercare il gol porta un attimino al disordine e quindi magari sembrava che avessimo cambiato modulo. Non l’ho cambiato, ma alla fine abbiamo terminato non volutamente con un 4-4-2″.

Mehmetaj il punto esclamativo di questa giornata: “E’ un giocatore completo. Dipende solo da lui, è un ragazzo che si è messo in gioco e a livello di prima squadra lo conoscono in pochi. Per lui questo è l’ambiente giusto per mettersi in mostra, oggi lo ha dimostrato. Sono contento per lui ma non si deve accontentare, deve cercare sempre di più, ha un potenziale grande e lo vedo durante gli allenamenti”.