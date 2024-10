Prima Categoria, il Savona riparte immediatamente. Monte: “Grande partita della squadra, importante non perdere le distanze da Masone e Campese”

Savona. Una vittoria fondamentale per il morale e per riscattare immediatamente la sconfitta rimediata domenica scorsa contro lo Speranza. Oggi pomeriggio il Savona ha affrontato la Vadese presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure prevalendo con un convincente 2 a 0.

Al termine della sfida mister Fabrizio Monte si è detto soddisfatto per quanto fatto vedere dai suoi: “La squadra ha giocato una grande partita, specialmente senza palla ha fatto davvero una prestazione importantissima. Sono contento. Forse un pochettino più di cattiveria sotto porta ci avrebbe permesso di arrivare ad un risultato diverso, ma va bene così. Oggi era troppo importante non prendere i gol innanzitutto e vincere la partita, dopo il passo falso di domenica eravamo concentratissimi a non sbagliare”.

“Adesso testa già a sabato – prosegue l’intervistato -, contro il Multedo sarà uno scontro diretto e noi un jolly ce lo siamo già giocato malamente domenica scorsa. Oggi l’importante era non perdere le distanze dalla Campese e dal Masone. Al momento siamo a un punto e quindi in linea con il progetto”.

Settimana prossima in arrivo il big match in trasferta contro il Multedo, un’edizione rivisitata della sfida che lo scorso anno ha visto il Savona prevalere conquistando così il pass per la fase regionale dei playoff: “Contro il Multedo servirà sfrontatezza. A dire la verità forse contro lo Speranza ne abbiamo avuta troppa scendendo in campo un po’ rilassati. Dovremo andare a fare una partita gagliarda perché sappiamo che specialmente fuori casa sono tutti molto tosti e molto cattivi sportivamente parlando. Il Multedo è una buona squadra, gioca bene, sicuramente sarà in lotta fino alla fine per il campionato. Sabato dovremo andare a fare una prestazione importantissima”.