Prima Categoria, il Masone batte la Vadese e sale al comando del girone B, vince anche il Camporosso

Liguria. Sabato di anticipi per la Prima Categoria. Infatti, il confronto tra Vadino e Camporosso ha aperto la terza giornata del girone A, con il successo della formazione rossoblù per 0-1, grazie al gol di Travella. Il Camporosso, dunque, conferma l’imbattibilità, mentre il Vadino insegue ancora la prima vittoria.

Ben quattro, invece, le sfide del girone B, in attesa del derby di domani pomeriggio tra Speranza e Savona. Nel genovese il Multedo batte 1-0 l’Olimpic, gol al 12′ di Vignon. Vince anche l’Old Boys Rensen, con un 2-1 in rimonta sul Pegli Lido. Netto invece il successo per 3-0 della Rossiglionese sulla Letimbro, maturato nell’ultimo quarto di gara con le reti di Lecini, Boccia e Tosonotti. Con lo stesso risultato, cade la Vadese di Maurizio Oliva, battuta dall’attuale capolista Masone (doppietta di Volpe e rete di Gatto).

Di seguito le classifiche dei due gironi, segnalando con un asterisco le squadre che non hanno ancora disputato questa terza giornata:

Girone A: Virtus Sanremo 6*, Camporosso 5, Baia Alassio 4*, Golfo Dianese 4*, San Filippo Neri Yepp 4*, Andora 4*, Ospedaletti 4*, Imperiese 3*, Oneglia 3*, Borghetto 3*, Cengio 1*, Altarese 1*, Vadino 1*, Mallare 0, Borgio Verezzi -1*, Dego -4*

Girone B: Masone 7, Savona 6*, Campese 6*, Multedo 6, Olimpic 6, Rossiglionese 5, Old Boys Rensen 5, Quiliano&Valleggia 4*, Vadese 4, Virtus Bolzanetese 2*, Pegli Lido 2, Speranza 1*, Sciarbo&Cogo 0*, Spotornese 0*, Vecchiaudace Campomorone 0*, Letimbro 0.

Infine, le formazioni titolari delle squadre impegnate quest’oggi:

Vadino: Manti, Plando, Fazio, Bonsignorio, Balbo, D’Aprile, Bianco, Gattuso, Ferrara, Bianco, Sorace.

Camporosso: Frenna, Conrieri, Rotella, Oliveri, Scarfò, Negro, Giovinazzo, Grandi, Managò, Travella, Crudo.

Vadese: Cerone, Fontana, Danna, Samba, Carvisiglia, Crino, Lanzarotti, Sabally, Testi, Albanese, Raffa.

Masone: Lepri, Calvi, Pirlo, Parodi, Macciò, Bardi, Pastorino, Sabeur, Gatto, Volpe, Palagano.

Multedo: Prisco, Perucchio, Bruno, Bellicchi, Giulianino, Piscitelli, Semino, Xaliloulah, Della Rossa, Vignon.

Olimpic: Drigani, Ferraro, Pische, Sacco, Matarozzo, Albertoni, D. Pinna, Rizzo, M. Pinna, Larosa, Molinari.

Old Boys Rensen: Mancuso, Freccero, Rivanera, Piccardo, Brenelli, Bozzo, Garetto, Paini, Gesi, Costa, Rusca.

Pegli Lido: Dellepiane, Tarasenko, Buffo, Ndao, Abbaduto, Gibertoni, Chiantia, Larosa, Gioffredi, Cagno, Barbieri.

Rossiglionese: Branda, Leveratto, Tosonotti, Amri Salah, Sorbara, Bahiti, Lecini, Oliveri, Nnanna, Oddone, Laguna.

Letimbro: G. Siri, Cyrbia, Valle, Rivera, R. Siri, Saturni, Dotta, Vallarino, Intili, Zignego, Bardhi